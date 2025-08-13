Треньорът на Лудогорец Руи Мота: Бяхме по-добри

Треньорът на Лудогорец Руи Мота изрази претенции към съдийството при загубата с 0:3 от Ференцварош на реванша в третия квалификационен кръг на Шампионска лига по футбол.

"Допуснахме три гола, вкарахме един, който обаче беше отменен. Аз мисля, че това е гол и евентуалното му признаване можеше да даде друг развой на мача.

Чочев имаше още една ситуация, но вратарят им спаси. И тогава Ференцварош ни вкара с първата си ситуация.

Като цяло бяхме по-добри от съперника, пресирахме добре, изиграхме силен мач. Ако бяхме вкарали първи гол, нещата щяха да се развият по друг начин.

Ситуацията в 75-а минута също беше ключова, когато Чочев беше избутан и трябваше да получим дузпа.

Тежка за преглъщане загуба. Трудно е да я приемем, защото усещането беше, че съперникът не ни превъзхожда.

Трябва да превъзмогнем тази загуба, да се възстановим психически и да се подготвим за мачовете с Шкендия и да достигнем основната фаза на Лига Европа", коментира Руи Мота.



ФК КАРАБАХ (АЗЕРБАЙДЖАН) - Шкендия (Република Северна Македония) - 5:1 (1:0 в първия мач)

Виктория Пилзен (Чехия) - РЕЙНДЖЪРС (ШОТЛАНДИЯ) - 2:1 (0:3)

ФЕНЕРБАХЧЕ (ТУРЦИЯ) - Фейенорд (Нидерландия) - 5:2 (1:2)

ФК КОПЕНХАГЕН (ДАНИЯ) - Малмьо (Швеция) - 5:0 (0:0)

ПАФОС (КИПЪР) - Динамо Киев (Украйна) - 2:0 (1:0)

БРЮЖ (БЕЛГИЯ) - Залцбург (Австрия) - 3:2 (1:0)

Слован Братислава (Словакия) - КАЙРАТ (КАЗАХСТАН) - 3:4 след дузпи, 1:0 в редовното време и продълженията (0:1)

ФEРЕНЦВАРОШ (УНГАРИЯ) - Лудогорец (България) - 3:0 (0:0)

БЕНФИКА (ПОРТУГАЛИЯ) - Ница (Франция) - 2:0 (2:0)

ЦЪРВЕНА ЗВЕЗДА (СЪРБИЯ) - Лех Познан (Полша) - 1:1 (3:1)

Отборите с главни букви продължават напред.