Почина култовият футболен фен Манчестър Юнайтед от Свищов

България загуби един от най-колоритните си футболни фенове, след като днес е починал Маначестър Левиджов Юнайтед от Свищов. Новината съобщи Facebook групата Трибуна Ман Юнайтед, като тя бе потвърдена от журналисти от региона.

Мъжът, чието рождено име е Марин Левиджов, стана известен в цялата страна, след като реши официално да си смени името на Манчестър Юнайтед преди 25 години. След дълга съдебна битка той все пак успя да стори това и да си издаде нова лична карта с новото си име – Манчестър Левиджов Юнайтед.

По-късно той си татуира и емблемата на любимия си отбор на челото.

Историята му развълнува и популярният музикант, актьор и режисьор Стефан Вълдобрев, който му посвети български пълнометражен документален филм "Манчестър Юнайтед от Свищов".