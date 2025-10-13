IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Почина култовият футболен фен Манчестър Юнайтед от Свищов

След съдебни битки той смени името си с това на любимия отбор

13.10.2025 | 14:37 ч. 14
Снимка: БГНЕС

България загуби един от най-колоритните си футболни фенове, след като днес е починал Маначестър Левиджов Юнайтед от Свищов. Новината съобщи Facebook групата Трибуна Ман Юнайтед, като тя бе потвърдена от журналисти от региона.

Мъжът, чието рождено име е Марин Левиджов, стана известен в цялата страна, след като реши официално да си смени името на Манчестър Юнайтед преди 25 години. След дълга съдебна битка той все пак успя да стори това и да си издаде нова лична карта с новото си име – Манчестър Левиджов Юнайтед.

По-късно той си татуира и емблемата на любимия си отбор на челото.

Историята му развълнува и популярният музикант, актьор и режисьор Стефан Вълдобрев, който му посвети български пълнометражен документален филм "Манчестър Юнайтед от Свищов".

Манчестър Юнайтед от Свищов футболен фен Свищов
