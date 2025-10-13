Прощаваме се с легендата Добромир Жечев на 15 октомври

Поклонението пред тленните останки на легендата на българския футбол Добромир Жечев ще се състои на 15 октомври в храм "Свети Седмочисленици" в София, съобщиха от "Левски".

Легендата на Левски и българския футбол ни напусна на 82-годишна възраст на 12 октомври 2025 година.

Жечев остава в историята като единственият български футболист, участвал на 4 световни първенства – в Чили 1962 година, Англия 1966 година, Мексико 1970 година и Германия 1974 година.

Бобата, както галено всички наричаха железния бранител, изиграва 193 мача с екипа на Левски, в които отбелязва 16 гола. Той е двукратен шампион с „Левски“, както и двукратен носител на Купата на България. За националния отбор на България има 73 мача и 2 гола.

В предверието на клубния музей пред Сектор „А“ на стадион „Георги Аспарухов“ пък ще бъде обособено място, където всеки може да отдаде своята почит към легендата на „синия“ клуб и българския футбол. Книгата за съболезнования ще бъде там утре (14 октомври) от 10:00 до 19:00 часа, а в сряда ще бъде предадена на близките на Добромир Жечев", написаха на сайта на клуба.