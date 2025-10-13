IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Григор Димитров изпадна от топ 30 на световната ранглиста

Това става за първи път от средата на 2023 година

13.10.2025 | 11:45 ч. 8
Снимка: архив, БГНЕС

Най-добрият български тенисист Григор Димитров изпадна от топ 30 на световната ранглиста за първи път от средата на 2023 година.

34-годишният Димитров, който все още се възстановява от контузия на десния гръден мускул и не е играл от три месеца от четвъртия кръг на "Уимбълдън", има актив от 1545 точки и падна с пет места до 32-ото в класацията на АТП.

Така той заема най-ниската си позиция в подреждането от 21 май 2023 година, когато беше 33-и, а от 28 май 2023 година досега неизменно беше част от първите 30. 

В челната шестица в света няма никакви размествания спрямо предходната седмица, като лидер остава Карлос Алкарас (Испания)  с 11340 точки, пред Яник Синер (Италия) С 10000 точки и Александър Зверев (Германия) с 5930 точки, предаде БТА.

 

