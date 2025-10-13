Асен Василев заради изборите в Пазарджик: Искаме главата на Даниел Митов

На пресконференция в Пазарджик съпредседателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев обяви, че от партията искат оставката на министъра на вътрешните работи Даниел Митов заради действията на МВР покрай проведените вчера избори за общински съветници в общината.

В Огняново станахме свидетели на срамни и унизителни сцени, особено за главния кадрови състав на МВР. Даниел Митов и управлението на МВР предадоха редовите полицаи. Те им забраниха да гонят купувачите на гласове, нямаха право да излизат от училищните дворове и гледаха как на оградата някой купува гласове. Час и половина не им позволяваха да отворят багажника на един автомобил. Видяхме излъчените на живо в интернет петдесетолевки, пълна пачка, а след това от МВР излиза на пресконференция и казва - няма никакво престъпление, тези хора са бизнесмени, които са си търсили работници в деня на изборите, заяви Василев.

Това е не само скандално, това е предателство спрямо всички български граждани и всички избиратели в Пазарджик. Това, което ние искаме, е главата на Даниел Митов. Този човек няма правото да бъде вътрешен министър на страната. Или е некомпетентен, или не контролира шефовете тук, или е позволил да се издадат заповеди, с които МВР да прикрива купуването на гласове, а не да се противопоставя на него. Което и от трите да е, той няма място в системата на МВР, особено като министър, подчерта председателят на "Продължаваме промяната".