IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 113

Бойко Борисов отбеляза гол за ветераните на “Витоша” (Бистрица)

“Витоша” уверено върви към поредната си титла в столицата

16.10.2025 | 19:24 ч. 14
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Бойко Борисов отбеляза един от головете за ветераните на “Витоша” (Бистрица) в двубоя срещу “Локо” (Сф) в столичното първенство. Тимът на лидера на ГЕРБ спечели с 3:1.

Другите попадения за тима на “Витоша” бяха дело на бившия национал и член на Управителния съвет на “Левски” Христо Йовов и бившето острие на “Славия” Николай Божов.

Така “Витоша” уверено върви към поредната си титла в столицата и продължаването в елиминационната фаза на републиканското първенство за ветерани. След приключването на столичното първенство се отива за определяне на първенеца на Югозападна България, а накрая са сблъсъците с останалите три зони до определяне на първенеца.

Свързани статии

“Витоша” е пълен доминант в този шампионат, като печели последните 9 първенства поред и няма кой да го победи.

В първия си мач “Витоша” надделя и над ветераните на “Левски” и е без загуба в групата на София към момента, пък и едва ли някой си спомня кога е губил двубой от столичен съперник./ „24 часа”

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Бойко Борисов Витоша Бистрица футбол спорт
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem