Карлос Насар: Където и по света да отида, няма да бъда върнат

Предишни президенти на Българската федерация по вдигане на тежести са се опитвали да пратят Карлос Насар да се състезава в Бахрейн, без да се консултират с него. Това стана ясно от интервю на шампиона за Фокус.

Попитан за снимката му с Ешак Ебрахим Ешак - президентът на Бахрейнската федерация по вдигане на тежести, в Норвегия, Насар отговори:

"Той сега нямаше много време за опит, но ние с него се познаваме още от Световното първенство за кадети в Лас Вегас през 2019-а година. Те имат интерес към мен от онзи момент. Даже с предните президенти зад гърба ми бяха правили преговори да ме дават натам без аз да знам. Аз разбирам впоследствие. Той (Ешак Ебрахим Ешак) идва и ми казва: "Карлос, ние говорихме тук с твоите хора" и аз му казах, че не знам за какво става въпрос. Много ме харесват от Бахрейн. Много ме искат оттам. Имам оферта и от тях. Имам и от Катар, и Саудитска Арабия, като цяло където и да отида няма да бъда върнат", сподели той.

"Когато световното първенство беше в Бахрейн, независимо, че не бях спортист от тяхната държава, нямаше човек, който там да не знае кой е Карлос Насар. Бях на билборди, големи колкото сгради, дори върху сгради моето лице беше дигитално разположено с рекламата на световното първенство. Доста голямО уважение ми е показвал винаги Ешак", добави още Насар.

"Няма как да ме изкушат, макар че виждаш какво се случва с нашата федерация. Надявам се да не ми бъдат спрени правата", добави още мегазвездата ни.