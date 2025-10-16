IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 86

Карлос Насар: Където и по света да отида, няма да бъда върнат

Президенти от федерацията тайно се опитвали да го пратят в Бахрейн

16.10.2025 | 16:12 ч. 36
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Предишни президенти на Българската федерация по вдигане на тежести са се опитвали да пратят Карлос Насар да се състезава в Бахрейн, без да се консултират с него. Това стана ясно от интервю на шампиона за Фокус. 

Попитан за снимката му с Ешак Ебрахим Ешак - президентът на Бахрейнската федерация по вдигане на тежести, в Норвегия, Насар отговори: 

"Той сега нямаше много време за опит, но ние с него се познаваме още от Световното първенство за кадети в Лас Вегас през 2019-а година. Те имат интерес към мен от онзи момент.  Даже с предните президенти зад гърба ми бяха правили преговори да ме дават натам без аз да знам. Аз разбирам впоследствие. Той (Ешак Ебрахим Ешак) идва и ми казва: "Карлос, ние говорихме тук с твоите хора" и аз му казах, че не знам за какво става въпрос. Много ме харесват от Бахрейн. Много ме искат оттам. Имам оферта и от тях. Имам и от Катар, и Саудитска Арабия, като цяло където и да отида няма да бъда върнат", сподели той.

Свързани статии

"Когато световното първенство беше в Бахрейн, независимо, че не бях спортист от тяхната държава, нямаше човек, който там да не знае кой е Карлос Насар. Бях на билборди, големи колкото сгради, дори върху сгради моето лице беше дигитално разположено с рекламата на световното първенство. Доста голямО уважение ми е показвал винаги Ешак", добави още Насар. 

"Няма как да ме изкушат, макар че виждаш какво се случва с нашата федерация. Надявам се да не ми бъдат спрени правата", добави още мегазвездата ни.  

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Карлос Насар Бахрейн вдигане на тежести
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem