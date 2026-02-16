Алберт Попов и Калин Златков приключиха на олимпиадата

Българите Алберт Попов и Калин Златков отпаднаха в първия манш на слалома по ски алпийски дисциплини на Олимпиадата в Милано-Кортина. Състезанието на пистата "Стелвио" в Бормио премина при тежки условия със силен снеговалеж и намалена видимост.

28-годишният Попов стартира с номер 18, но пропусна врата още преди средата на трасето, а Златков се спусна с номер 40, но напусна надпреварата по същата причина на сходно място на пистата.

Над 30 състезатели не успяха да завършат първия манш.

Алберт Попов има най-добро класиране на зимни Игри в Пекин 2022 с девето място в дисциплината.

25-годишният Златков пък направи олимпийския си дебют преди два дни с 37-о място в гигантския слалом.