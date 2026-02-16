Божинов празнува 40-ия си рожден ден с хеттрик в Столичната четвърта дивизия

Бившият национал на България по футбол Валери Божинов отбеляза 40-ия си рожден ден вчера по начин, подходящ за богатата му кариера. Бившият футболист на Ювентус, Манчестър Сити, Спортинг (Лисабон) и редица други европейски отбори вкара хеттрик за аматьорския ФК Казичене в Столичната четвърта дивизия.

Божинов заби и трите попадения във вратата на Победа (Орландовци) за крайното 3:1 в 18-ия кръг на първенството на София. „Божи-гол“, както е известен във футболния фолклор, откри резултата в 15-ата минута от дузпа, която сам си спечели. Победа 1945 изравни минута преди края на първата част с точен изстрел на Християн Минков. Но 180 секунди след началото на второто полувреме звездата вкара за 2:1, а в 55-ата минута направи 3:1. След добре свършената работа той беше сменен в 73-ата минута.

С този успех Казичене има 41 точки и заема 2-ото място в 17-членната дивизия, на една точка от лидера Национал (София). Третият в подреждането Надежда (Доброславци) има също 41 точки. Казиченци се борят за шампионската титла в Столичната четвърта дивизия, като единствено така могат да участват в плейофите за място в Трета лига от новия сезон. Конкурентите им над и под тях обаче имат същите амбиции.

(БТА)