Шампионска лига: Норвежкият Будьо/Глимт шокира Интер и в Милано

Норвежкият Будьо/Глимт ще играе в осминафиналите на Шампионската лига в дебютното си участие в най-комерсиалния европейски клубен футболен турнир.

Скромният представител на скандинавската страна отстрани в плейофния кръг миналогодишния финалист Интер след победа с 2:1 и общ резултат от двете срещи от 5:2, предъаоде БТА.

На "Джузепе Меаца" в Милано Интер започна много мотивирано в опит да заличи изоставането си от 1:3 от първата среща. През цялото първо полувреме играта бе в половината на гостите, но до гол не стигна, въпреки 12-те отправени изстрела от "нерадзурите".

Второто полувреме започна с тежък сблъсък между играчи на двата отбора, при който бранителят на домакините Мануел Аканджи нарани главата си. Швейцарецът се завърна на терена скоро след това с превръзка на главата и това явно му бе повлияло. В 58-мата минута той направи много груба грешка като последен в защитата и подари топката на Оле Бломберг. Той пробва мощен изстрел, който бе спасен от вратаря Ян Зомер, но при добавката Йенс Хауге реализира на празна врата за 1:0 в полза на Будьо/Глимт.

Десетина минути след това Аканджи можеше да се реваншира, но негов изстрел с глава се отби в страничната греда на гостите.

В 72-рата минута норвежците организираха страхотна контраатака, която завърши с извеждащо подаване към Хакон Евиен, който от движение не пропусна да вкара за 2:0.

Четири минути след това Интер намали. След разбърване след корнер Алесандро Бастони отправи удар с бедро, който бе уловен от вратаря на гостите Никита Хайкин, но за голлинията.

До края на срещата Интер продължи да натиска в търсене на изравнителен гол, но такъв така и не падна.

Следващият съперник на Будьо/Глимт ще бъде един измежду Спортинг Лисабон и Манчестър Сити.

На осминафиналите в турнира ще играе и английският Нюкасъл, който победи с 3:2 на реванша шампиона на Азербайджан Карабах. По този начин "свраките" отстраниха своя съперник с общ резултат от 9:3.

Сандро Тонали и Жоелинтон дадоха солиден аванс на Нюкасъл от 2:0 още до шестата минута.

Камило Дуран върна един гол за Карабах в 47-мата минута, но пет след това Свен Ботман отбеляза трето попадение за домакините.

Крайното 3:2 стана факт в 57-мата минута, когато Карабах пропусна дузпа чрез Марко Янкович, но при добавката точен бе Елвин Чафаркулиев.

В осминафиналите Нюкасъл ще срещне един измежду Барселона или Челси

В последния мач за вечерта Байер Леверкузен и Олимпиакос приключиха при 0:0, което бе достатъчно за германския представител, който бе спечелил първия мач в Пирея с 2:0. За Байер предстоят мачове срещу Байерн Мюнхен или Арсенал.

Срещи от плейофния кръг в Шампионската лига:

АТЛЕТИКО МАДРИД (ИСПАНИЯ) - Брюж (Белгия) - 4:1 (3:3)

БАЙЕР ЛЕВЕРКУЗЕН (ГЕРМАНИЯ) - Олимпиакос (Гърция) - 0:0 (2:0)

Интер (Италия) - БУДЬО/ГЛИМТ (НОРВЕГИЯ) - 1:2 (1:3)

НЮКАСЪЛ (АНГЛИЯ) - Карабах (Азербайджан) - 3:2 (6:1)

в сряда:

Аталанта (Италия) - Борусия Дортмунд (Германия) - (0:2)

Ювентус (Италия) - Галатасарай (Турция) - (2:5)

Пари Сен Жермен (Франция) - Монако (Франция) - (3:2)

Реал Мадрид (Испания) - Бенфика (Португалия) - (1:0)

Отборите с главни букви продължават към осминафиналите. В скоби са посочени резултатите от първите мачове.