Малена Замфирова ще претърпи сложна операция в петък

Вицепрезидентът на БФCки Георги Бобев заяви, че Малена Замфирова трябва да претърпи сложна хирургична интервенция в петък в Грац, Австрия.

„Инцидентът се случи вчера в късния следобяд след тренировка в свободната зона, много нелеп и неприятен. Тя изобщо не е била подготвена. Случва се на паркинга, ударена е отзад от турист с много голяма скорост. Туристът е бил употребил алкохол“, сподели Бобев пред Дарик.

„Резултатът е много сериозен, с поредица от фрактури в бедрената кост и в областта на таза. Поддържаме връзка постоянно. Федерацията заедно със семейството правим всичко необходимо, за да се уреди най-доброто възможно лечение на Малена“, добави той.

„Много известен специалист в Грац, Австрия, ще направи операцията. В петък трябва да претърпи сложна хирургична интервенция, която да стабилизира бедрото“, допълни вицепрезидентът на БФCки.

„Много е рано да се правят оценки. Тя е в отлична форма, млад организъм. Надяваме се, че ще успее напълно да се възстанови. Със специална линейка ще бъде транспортирана до Грац. Рано сутринта би трябвало да бъде в клиниката в Грац.“

„Тя преживява ситуацията по най-неприятния начин. С подкрепата на семейството, на федерацията и на всички, които се радват на успехите на Малена, вярваме, че ще преодолеем и тази ситуация. В нашите спортове често се случват контузии, но тази е изключително нелепа. През годините имаме натрупан много опит и контакти. Ние ще направим всичко възможно, за да преодолеем заедно тази ситуация. Да и пожелаем бързо възстановяване“, каза още Георги Бобев.