Пиян турист помете Малена Замфирова, транспортираха я с хеликоптер

Пиян турист контузи тежко най-добрата българска състезателка в алпийския сноуборд Малена Замфирова. Младата състезателка претърпя тежък инцидент по време на подготовката си за Световната купа в Шпиндлеров Млин, Чехия. Новината идва от федерацията по ски.

Българската звезда е била ударена в гръб от безконтролно спускащ се пиян турист. Малена е получила множество фрактури и е откарана с хеликоптер в болница.

Медиците в Чехия са извършили по спешност няколко операции с цел стабилизирането на сноубордистката.

Тази вечер се очаква Малена да бъде преместена със специализиран транспорт до клиника в Австрия, където да продължи лечението си.

Инцидентът се е случил в равната зона до начална станция на лифта под ски пистата, в така наречената "безопасна зона". Наоколо е имало много деца и други туристи.