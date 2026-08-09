BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 0

Борусия Дортмунд спечели Емирейтс къп

В приятелски мач победиха Арсенал с 3:2

09.08.2026 | 21:40 ч. 0
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Борусия Дортмунд спечели ежегодния приятелски турнир "Емирейтс къп". "Жълто-черните" се наложиха с 3:2 над домакина Арсенал. След края на срещата двата тима решиха да изпълнят и дузпи, при които "артилеристите" бяха по-точни - 5:4.

18-годишният Самуеле Инасио откри за Борусия още в 7-ата минута, а в 29-ата неговият набор Константинос Карецас покачи на 2:0 с много технично изпълнение от границата на наказателното поле. За младия грък срещата бе дебютна с екипа на германците.

До почивката Арсенал пропусна няколко отлични възможности за гол, като веднъж и гредата спаси гостите след шут на Виктор Гьокереш. Натискът на английският шампион даде резултат в 54-ата минута, когато Итън Нванери вкара от близка дистанция след центриране по земята на Христос Цолис.

Само три минути по-късно обае друг тийнейджър - 19-годишният Жоан Гаду, вкара трети гол за тима Дортмунд, този път след центриране от корнер. Арсенал върна надеждите си за обрат в 69-ата минута, когато Гьокереш реализира от дузпа, но играчите на Микел Артета така и не успяха да стигнат до трети гол.

Повече спортни новини може да четете на Gol.bg.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

приятелска среща футбол Борусия Дортумнд Арсенал Емирейтс къп
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem