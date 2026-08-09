Борусия Дортмунд спечели Емирейтс къп

Борусия Дортмунд спечели ежегодния приятелски турнир "Емирейтс къп". "Жълто-черните" се наложиха с 3:2 над домакина Арсенал. След края на срещата двата тима решиха да изпълнят и дузпи, при които "артилеристите" бяха по-точни - 5:4.

18-годишният Самуеле Инасио откри за Борусия още в 7-ата минута, а в 29-ата неговият набор Константинос Карецас покачи на 2:0 с много технично изпълнение от границата на наказателното поле. За младия грък срещата бе дебютна с екипа на германците.

До почивката Арсенал пропусна няколко отлични възможности за гол, като веднъж и гредата спаси гостите след шут на Виктор Гьокереш. Натискът на английският шампион даде резултат в 54-ата минута, когато Итън Нванери вкара от близка дистанция след центриране по земята на Христос Цолис.

Само три минути по-късно обае друг тийнейджър - 19-годишният Жоан Гаду, вкара трети гол за тима Дортмунд, този път след центриране от корнер. Арсенал върна надеждите си за обрат в 69-ата минута, когато Гьокереш реализира от дузпа, но играчите на Микел Артета така и не успяха да стигнат до трети гол.

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