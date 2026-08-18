Мачът на легендите: Топалов vs Каспаров в САЩ

Бившите световни шампиони по шахмат Веселин Топалов и Гари Каспаров обявихая грандиозен спектакъл. Двамата ще играят един срещу друг в демонстративен мач в Сейнт Луис, съобщи сайтът publika.bg, позовавайки се на мениджъра на българина Силвио Данаилов.

Мачът ще започне на 11 септември и в рамките на три дни двамата ще изиграят 12 партии по шахмат 960, известен и като "Шахмат на Фишер" заради създателя си Боби Фишер, предава БТА.

Топалов и Каспаров ще играят по четири партии на ден - две по ускорен шахмат (25 минути + 10 секунди на ход) и две по блиц (5 минути + 2 секунди на ход).

Последната партия на Каспаров, който в момента използва хърватски паспорт, бе през 2005 година на турнира в Линарес именно срещу Топалов. Тогава победата бе за българина, макар и Каспаров, който по това време се състезаваше за Русия, да зае първото място. През 2018 година двамата се срещнаха в друг демонстративен мач в Сейнт Луис, като тогава Топалов се наложи с 14,5:11,5 точки.

Мачът Clutch Chess:The Legends се организира от местния шахматен клуб. Шахът на Фищер е вариант на класическия шахмат, създаден от световния шампион Боби Фишер през 1996 г., при който подредбата на фигурите на първия ред е случайна. Целта е да се премахне предимството на заучените дебюти и да се разчита на творческо мислене от първия ход.

“Винаги е чест и удоволствие за Веско да играе с Каспаров, още повече че името на събитието “Мач на легендите” показва уважението, с което той се ползва в целия свят до ден днешен.Това е голям престиж и за България. Надявам се на добро шоу, на което ще се насладят всички любители на шаха по света“, коментира за publika.bg мениджърът на Топалов – Силвио Данаилов.

На 10 март 2005 г. на турнира в Линарес Каспаров изигра последната си партия в редовния професионален класически шах именно срещу Топалов.

С белите фигури българският гросмайстор победи, но въпреки загубата Каспаров спечели турнира в Линарес по тайбрек — двамата завършиха с равен брой точки, но Каспаров имаше по-добър допълнителен показател. Веднага след турнира той обяви оттеглянето си от професионалния шах.

13 години по-късно Топалов и Каспаров отново застанаха един срещу друг. Мачът се игра от 11-14 септември 2018 година в Сейнт Луис. Веско спечели с 14½ – 11½. Топалов се представи по-добре в рапида, а Каспаров в блица.

През май Каспаров бе обявен за международно издирване от руските власти по обвинения, свързани с оправдаване на тероризма и нарушения на закона за т.нар. „чуждестранни агенти“.

Каспаров е признат за чуждестранен агент в родината си и включен в регистъра на терористите.