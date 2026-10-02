Космически забивки: Фланелка на Майкъл Джордан бе купена за 12 млн. долара

Игрова фланелка на баскетболната легенда Майкъл Джордан беше продадена на търг за 12,26 млн. долара. Новината за това съобщиха от аукционната къща Joopiter в социалната мрежа X.

Джордан играе с белия екип на "Чикаго Булс" във финалната серия на NBA през 1998 г. срещу "Юта". Въздушния отбелязва тогава 24 точки в мача, в който е използвана продадената фланелка. В края на серията "Чикаго Булс" печели шестата си шампионска титла в историята на клуба.

На същия търг бе продадено още и Ferrari 550 Maranello за 2,7 млн. долара, отново собственост на Джордан. Сумата е 4 пъти по-висока от предишния рекорд за автомобил от този модел, предаде БГНЕС.

Майкъл Джордан е на 63 години. С екипа на "Чикаго Булс" той стана 6 пъти шампион на NBA и бе обявяван за най-ценен играч на финалната серия.