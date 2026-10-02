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Космически забивки: Фланелка на Майкъл Джордан бе купена за 12 млн. долара

За ферарито на Въздушния броиха 6 пъти по-малко

02.10.2026 | 08:44 ч. 5
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Игрова фланелка на баскетболната легенда Майкъл Джордан беше продадена на търг за 12,26 млн. долара. Новината за това съобщиха от аукционната къща Joopiter в социалната мрежа X.

Джордан играе с белия екип на "Чикаго Булс" във финалната серия на NBA през 1998 г. срещу "Юта". Въздушния отбелязва тогава 24 точки в мача, в който е използвана продадената фланелка. В края на серията "Чикаго Булс" печели шестата си шампионска титла в историята на клуба.

На същия търг бе продадено още и Ferrari 550 Maranello за 2,7 млн. долара, отново собственост на Джордан. Сумата е 4 пъти по-висока от предишния рекорд за автомобил от този модел, предаде БГНЕС.

Майкъл Джордан е на 63 години. С екипа на "Чикаго Булс" той стана 6 пъти шампион на NBA и бе обявяван за най-ценен играч на финалната серия.

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