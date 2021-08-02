Хасково подобри температурен рекорд – 40.6 градуса

Хасково подобри температурния си рекорд. В 15 часа днес там са отчетени 40.6 градуса, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

Най-високата температура в Хасково е измерена на 2 август 1965 година. Тогава живакът в термометрите е достигнал 38.5 градуса.

Още по темата Екстремни горещини в цялата страна - на места се очакват над 41°С 2 авг 2021 08:25 7

Припомняме, че за днес е обявен червен код за опасни горещини в девет области - Плевен, Велико Търново, Русе, Стара Загора, Ямбол, Хасково, Пловдив, Пазарджик, Благоевград.

Там се очакват температури над 41 градуса.



