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Хасково подобри температурен рекорд – 40.6 градуса

В девет области термометрите щв показват над 41 градуса
2 авг 2021 17:00, Ерол Емилов
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Хасково подобри температурен рекорд – 40.6 градуса
Снимка: Pixabay

Хасково подобри температурния си рекорд. В 15 часа днес там са отчетени 40.6 градуса, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

Най-високата температура в Хасково е измерена на 2 август 1965 година. Тогава живакът в термометрите е достигнал 38.5 градуса.

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Припомняме, че за днес е обявен червен код за опасни горещини в девет области - Плевен, Велико Търново, Русе, Стара Загора, Ямбол, Хасково, Пловдив, Пазарджик, Благоевград.

Там се очакват температури над 41 градуса.

 

По публикацията работи: Ерол Емилов

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noFreeman преди 29 минути
то в момента е 42.2 на сянка... нещо сте се объркали
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Анонимен преди 1 час
ASKOVOOOO!
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Анонимен преди 1 час
Голяма жега! Хасковлийките се разкарват по монокини из целия център, мъжете голи до кръста и те, а децата се къпят по фонтаните, барабар с градските ***.
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Анонимен преди 1 час
Поредната лъжа.Температурният рекорд е само за 2-и август.
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АХаххаах преди 1 час
90% от населението на Хасково е в Пловдив, а там е над 40.6.
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