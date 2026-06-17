България се противопоставя на част от новите санкции срещу Русия?

Според Politico България е дала знак, че се противопоставя на част от новия 21-ви пакет от санкции срещу Русия. Информацията на изданието е от двама дипломати.

Пакетът бе предложен от Европейската комисия на 9 юни, а според очакванията са той да бъде приет до края на юли, пише БНР.

Според изданието EU Observer ЕК е предложила в списъка със санкции да бъде включен руският патриарх Кирил, а като причина се изтъква подкрепата му за войната в Украйна.

През последните дни у нас се говори, че страната ни ще направи опит да защити руския духовен водач.

Предпазлива позиция

По отношение на въпроси, свързани с Руската православна църква, България досега е заемала предпазлива позиция.

Още при предишни обсъждания на европейски санкции срещу патриарх Кирил България беше сред държавите, които изразиха резерви, аргументирайки се с необходимостта от защита на религиозната свобода и избягване на мерки срещу духовни лидери, припомня БНР.

Темата за санкциите срещу руския патриарх Кирил не е нова за Европейския съюз. Още през 2022 г. неговото име беше обсъждано като част от санкционните мерки срещу Москва заради подкрепата му за руската инвазия в Украйна. Тогава обаче предложението не получи необходимото единодушие сред държавите членки. Сега въпросът отново е на дневен ред в рамките на нов пакет европейски санкции, насочени към увеличаване на натиска върху Русия.