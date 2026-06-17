27 евро за кафе и торта "на промоция" в Стария град в Созопол

Лятото и отпуските едва сега започват, но цените по родното Черноморие вече са подложени на оживени коментари в социалните мрежи. За пореден път туристи публикуват видеа и снимки на касови бележки в социалните мрежи, а основният въпрос, който се върти е “Скъпо ли е по Черноморието”. Мненията са разнопосочни.

Поредния случай за дискусия на цените по морето е от Стария град в Созопол, където компания сяда да изпие по кафе с парче торта “на промоция”. Крайната сметка била 27 евро. След получаване на сметката се оказало, че безкофеиновото кафе не е промоционално.

Според Меги Савова, която разказва пред Нова тв случката, проблемът за нея не е толкова в цената, колкото в липсата на яснота и усещането, че клиентът е подведен.

“Всеки има право да определя цените си. Проблемът е, когато започнеш да играеш на дребно“, на мнение е Савова.

Има и развръзка

Момичето добавя, че още на следващия ден управителят на заведението я е потърсил и е предложил компенсация. Савова отказала парите да ѝ бъдат върнати, но пред управителя настояла да няма повече подобни случаи.

Другата гледна точка

Георги Тръпков, хотелиер и ресторантьор, също коментира казуса и призна, че в България има много случаи на необосновано високи цени. Той все пак защити бранша и каза, че не всичките му колеги работят по този начин.

“По-голямата част от нашия бранш не гледа тавана, за да определи цените. Прави се сметка - себестойност, ток, персонал, обслужване, готвачи, сервитьори“, аргументира се Тръпков.

По повод друга популярна дискусия онлайн, където кафето в България се сравнява с това в Италия, Испания и Франция, Тръпков каза, че цената зависи от няколко фактора, като обслужване, персонал и тип заведение.

Ресторантьорът защити практиката с дневните менюта, каквито са популярни в чужбина. В много заведения в чужбина се предлагат дневни менюта с включени първо, второ, десерт, хляб и напитка за цена около 14-17 евро. Тръпков каза, такава тенденция има и у нас, но не винаги ниската цена означава качество.

Тръпков коментира и сравнението с Италия, където кафе в Сан Ремо може да струва 1,20 евро.