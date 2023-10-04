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Пожар в Красноярския алуминиев завод в Русия

Възпламенил се е трансформатор, няма пострадали
4 окт 2023 09:25, Елка Василева
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Пожар в Красноярския алуминиев завод в Русия
Снимка: архив, БГНЕС

Пожар е избухнал тази сутрин в Красноярския алуминиев завод (КрАЗ), предаде Ройтерс.

Възпламенил се е трансформатор, като изгорялата площ е 50 квадратни метра. По информация от местната власт на Красноярския край няма пострадали.

Красноярският алуминиев завод е част от металургичния комплекс, включващ нефелитовата мина Кия-Шалтирски, рафинерията за алуминиев оксид в Ачинск, металургичния завод в Красноярск и водноелектрическата централа в Красноярск.

През 1992 г. държавното предприятие КрАЗ е преобразувано в Красноярски алуминиев завод, а през 2006 г. в - Русал Красноярски алуминиев завод.

Производственият му капацитет е около един милион тона алуминий годишно. Руският град Красноярск се намира в Сибир, разположен е на двата бряга на река Енисей.
(БТА, Иво Тасев)
 

По публикацията работи: Елка Василева

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ВЕЛИКОТО БЕДСТВИЕ преди 21 минути
50 КВМЕТРА Е ПЛОЩТА НА ЕЛЕМЕНТАРНО ТРАФОПОСТЧЕ ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА 2-3 БЛОКА В КВАРТАЛА...
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Анонимен преди 40 минути
Питат руски солдат дали бойните способности на руските части, които отбраняват направление Орехов-Токмак-Мелитополь, са се влошили? Дали укропите ще превземат Токмак? Той спокойно отговаря "Ще се уморят, но няма дори да го приближат".
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Анонимен преди 1 час
Бойните способности на руските части, които водят постоянни боеве в направление Орехов (западната част на Запорожка област, където украинците атакуват линията Орехов-Токмак-Мелитопол), са се влошили значително. Те вече не могат да провеждат контраатаки и да се противопоставят на украинския пробив, пишат тревожно, руски, военни блогъри...
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ПУШЕНЕТО ЗАБРАНЕНО преди 1 час
Ми слагайте ги тия табели на видно място....
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Анонимен преди 1 час
Истински шокиращ инцидент стана на най-обикновен градски пазар в Израел. Продавачка на сергия преби като куче самата примадона на руската естрада Алла Пугачева.
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предаде Ройтерс. преди 1 час
ха ха ха !
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Анонимен преди 2 часа
хаха,моята стая е 48 квадрата то голям пожар е бил
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IQ 3.14 преди 2 часа
До В САЩ да не обърка мазния влак за лом със сащ? оняден се фръгаше в атака на нож че кризата за нафта ще батиса хамериканците що возят всичко с камионе
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До 7 преди 2 часа
Контраофанзивата - и тя по план върви, нали? Хахахах
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Анонимен преди 2 часа
Рушшията е африканска държава със сняг.
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В САЩ преди 2 часа
влакове дерайлират по три пъти на ден, а в Русия аварии стават веднъж на три месеца, затова са световна новина. Имайте капка разбиране за журналистическите приоритети.
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Анонимен преди 2 часа
Без западни технологии, такива аварии, които и без това зачестиха в последната година и половина, ще стават все по-чести
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ЕДИН преди 2 часа
Ха ха сащисаната кравария се тресе от проблеми но пълна тишина. За един гръмнал трансформатор направиха световна новина.
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Анонимен преди 2 часа
Великият град Красноярск е разположен на една от най-пълноводните реки в света Великата река Енисей с Великата Красноярска ГЕС във Великия Сибирь. Изгорял бил един от десетките хиляди трансформатори. Световна новина.
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Анонимен преди 2 часа
другарю, омаловажаваш на ак аното ви, но това е голям завод иаварията е сериозна!
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Васиан преди 2 часа
А дрона намерен ли е?
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Анонимен преди 2 часа
Някой пушил пак. Всичко върви по план.
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Анонимен преди 2 часа
В САЩ дерайлираха сума ти влакове, превозващи химикали, но тук нито дума за това. Сега в Русия изгорял някакъв трансформатор и хоп новина.
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Анонимен преди 2 часа
Още една чудесна новина за прекрасен старт на деня!
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карачанаков преди 2 часа
Абе сложете една табела ПУШЕНЕТО ЗАБРАНЕНО,тези рашки не спряха да си хвърлят фасовете ей го ако не бяха пушили МАЦКВА още щеше да плава.
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