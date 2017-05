Онлайн манията превзема и ON! Fest

Снимка: On Fest

Опит за това как се създава видео, което за 3 часа прави 45978 гледания, както и как се подготвя качествен live stream, или какво да се прави след като някой "чукне“ първите 100 000 последователи, ще дават едни от най-добрите в онлайн бранша, превърнали го в истинска доходоносна професия. Това ще се случи по време на тазгодишния ON! Fest на 24-ти и 25-ти юни в Интер Експо Център..

Фестивалът за градска култура събира представителите на най-голямата онлайн общност, създаваща видео съдържание в България - ПАКТА, чийто общ брой последователи надвишава 1 000 000 души, са водещите хедлайнери в първото по рода си събиране на Youtube-ри и stream-ъри у нас.

ON! Tube цели да срещне всички, пленени от възможността сами да създават онлайн видео съдържание и да печелят хиляди последователи, с хората, които ги подкрепят и следват, както и с тези, които са любопитни към най-новия социален феномен на съвремието.

ON! Fest дава сцена и на младите таланти в ON! Tube зоната. Всеки, който смята, че създава качествено съдържание и би искал да го покаже пред публика, може да изпрати свое представяне на team@onfest.org до 31 май тази година. Най-добрите ще бъдат поканени да се включат в програмата на ON! Fest!

На ON! Tube, всички 20 представителя на ПАКТА, намиращи се в цялата страна, а и извън нея, ще се съберат на живо, за да се срещнат за втори път с всички свои фенове и за да отпразнуват заедно втория си рожден ден, опитвайки се да поставят нови рекорди.

На първия си рожден ден, само за една вечер, те събраха над 3000 госта, а на представянето на своята книга, разказваща емоционалната история на тяхното създаване "ПАКТА: Началото.“, раздаваха автографи над 14 часа. Вълнуващата история зад този феномен ще разкажат те самите на 24-ти и 25-ти юни в Интер Експо Център.

BEYOND FUN (Отвъд забавлението) е мотото на тазгодишното издание, а организаторите обещават да ни отведат отвъд всичко, което сме преживявали досега. Най-голямата арена в Югоизточна Европа за гейминг и съвременна градска култура ще обедини в едно незабравимо събитие екстремни спортове и зрелищни батъли, европейски гейминг турнири, спиращи дъха игри на живо, графити, музика, екзотично аниме и косплей, прожекции, образователни дискусии и вдъхновящи работилници.