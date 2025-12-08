В последния кръг: Сантос и Неймар се спасиха от изпадане

Сантос запази мястото си в бразилската Серия "А“. В двубой от последния, 38-и кръг на шампионата, отборът на Пеле победи на "Вила Белмиро“ Крузейро с 3:0.

Това бе трета поредна победа за Сантос, който до последно бе застрашен от изпадане, но приключва първенството на 12-ата позиция.

Това дава право на тима да участва в груповата фаза на турнира Копа Судамерикана.

Тасиано в 26-ата и 28-ата минута, и Жоао Шмид в 60-ата минута вкараха головете за Сантос. Попадение на Карлуш Едуардо в 76-ата минута за Крузейро бе отменено заради засада.

Крузейро завършва на третото място в класирането, като ще играе в груповата фаза на Копа Либертадорес.

Суперзвездата на Сантос Неймар, който в последните няколко мача на тима игра с тежка контузия в коляното, бе титуляр и остана на терена цял мач.