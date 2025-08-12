От 1 февруари 2026 г. ще се въведе и 24-часова винетка

От следващата година у нас вече ще се предлага и 24-часова винетка. Тя ще влезе в сила от 1 февруари 2026 г. и ще бъде валидна за всички автомобили до 3,5 тона, съобщава БНТ. Очаква се цената ѝ да бъде около 50-60% от тази на седмичната винетка, която сега купуваме срещу 15 лева.

Шофьорите приветстват новината за въвеждането на новата винетка, макар окончателната цена все още да не е ясна.

"Анализите, които направихме и регулациите, които разгледахме предполага нейната цена да бъде между 7-8 лева. От указания момент, когато тя ще бъде активна, тя ще дава възможност за пътуване 24 часа. Ако я активираме с час 15:00 часа днес, тя ще бъде активна до утре до 14:59 часа. Активирането на всички винетки става или веднага или с отложено действие като можем ние да планираме пътуването си", каза проф. Олег Асенов, директор на Националното толуправление.

Предлага се глобата за преминаване по републиканската пътна мрежа без винетка да бъде колкото цената на еднодневната такава, вместо 10 лева както е сега.