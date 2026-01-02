Започнаха цирковете в магазините: Мъж не си иска рестото в евро ВИДЕО

Напълно очаквано вече започнаха и цирковете в супермаркетите, причинени от хора, които отказват да приемат еврото.

Във видео, разпространяващо се в интернет, мъж, който носи жилетка с надпис "Обединение 29" иска да му бъде издадена "правилна касова бележка" и да му бъдат върнати пари не в евро, а в лева, твърдейки, че го мамят.

"В България рестото се връща в лева до края на януари по закон", твърди мъжът във видео, разпространено в социалните мрежи. Проверката на фактите обаче показва, че претенциите му са в пълно противоречие с действащото законодателство.

Сцената се разиграва в супермаркет от голяма верига в Горна Оряховица.

С гражданина са принудени да се справят няколко полицая, които му обясняват, че законът не е измама. Въпреки това мъжът е настоява, че си иска "правилната" касова бележка и ще остане там, докато не я получи или докато не го изведат принудително.

"След малко ще бъда изведен, тъй като си поисках правата по конституция да си получа рестото в лева, но тъй като магазина отказва, вижте колко полицая са в готовност", казва мъжът във видеото.

От Българската телеграфна агенция (БТА) съобщиха, че финансовият директор на веригата Цветомир Узунов е потвърдил масовата практика в първите дни на януари: клиентите плащат предимно в лева, а търговците връщат ресто в евро съгласно новите изисквания.

Случаят предизвика вълна от коментари в социалните мрежи, като повечето потребители осъждат поведението на мъжа и го определят като ненужна провокация в деликатен за страната момент.