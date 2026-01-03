Тръмп е наредил нанасянето на удари над Венецуела, Мадуро обявява извънредно положение

Президентът на Венецуела Николас Мадуро обяви извънредно положение в страната след експлозиите рано тази сутрин, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на правителството му.
Според кабинета на Мадуро е атакувана не само столицата Венецуела, но и районите на Миранда, Арагуа и Гайра.
Управляващите в южноамериканската държава разпространиха декларация, в която обвиняват САЩ в нападение. Правителството на Венецуела заяви, че "отхвърля американската агресия".
"Целта на американската атака е да ни вземат петрола и природните ресуси", се казва в правителственото изявление, цитирано от Ройтерс. САЩ обаче "няма да успее да ни отнеме богатствата", се допълва там.
По думите на външния министър американски сили са атакували както цивилни, така и военни обекти в Каракас. Венецуелските въоръжени сили са били разположени с цел защита на суверенитета и териториалната цялост на държавата.
Правителството на Венецуела остро осъди действията на Вашингтон. В официално изявление се посочва, че страната „отхвърля и осъжда пред международната общност изключително сериозната военна агресия, извършена от настоящото правителство на Съединените американски щати срещу венецуелска територия“.
Най-малко седем експлозии отекнаха днес в столицата на Венецуела - Карас, над която ниско са прелетели самолети, предаде Асошиейтед прес. Взривовете са отекнали около 2:00 ч. след полунощ местно време (8:00 ч. бълг. вр.), уточнява световната агенция.
Хора масово са наизлезли в паника от домовете си на улиците, описва АП.
Ройтерс информира, че южната част на Каракас, включително район близо до голяма военна база, е останала без ток.
Очевидците, цитирани от Ройтерс, са чули грохот и звук от самолети.
В Каракас се издигат и стълбове от гъст дим. Те се виждат и в района на летище "Карлота".
“В този момент те (американците - бел. ред.) бомбардират Каракас", написа по време на експлозиите в социалната платформа "Екс" колумбийският президент Густаво Петро. Той призова ООН да свика спешно заседание.
АП и Ройтерс припомнят, че американският президент Доналд Тръмп многократно заяви, че ще разпореди наземни операции във Венецуела в рамките на плана да се окаже натиск върху президента на южноамериканската страна Николас Мадуро да сдаде властта.
В понеделник, по време на срещата си във Флорида с израелския премиер Бенямин Нетаняху, Тръмп потвърди, че американските въоръжени сили са нанесли удар срещу пристанище във Венецуела, използвано за наркотрафик, пише БТА.