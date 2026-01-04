IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 28

Затварят временно пътищата до Витоша заради ураганен вятър

Вижте кога ще има автобуси

04.01.2026 | 11:22 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

С оглед гарантиране на безопасността на гражданите, Столична община взе решение от 10:00 ч. временно да бъдат затворени за движение двата основни пътя към планината в направления Алеко и Златните мостове. Решението е превантивна мярка, предприета поради реална опасност за сигурността на движението и пребиваването в планината, вследствие на изключително силни пориви на вятъра.

Столична община призовава туристите за изключително високо внимание, да не предприемат пътувания към Витоша и да се съобразяват стриктно с въведените ограничения и указанията на компетентните органи, съобщиха от общината.

Поради силния вятър Столична община призовава и гражданите в града да бъдат особено внимателни, да избягват преминаване и престой в близост до:

- дървета и паркове,
- строителни обекти и скелета,
- сгради с нестабилни елементи,
- електропроводи и съоръжения.

С цел безопасното прибиране на туристите, които вече се намират в планината, следобед ще се изпълнят следните курсове на градския транспорт:

- Линия 66 (от Алеко): 16:00 ч., 16:30 ч., 17:00 ч.
- Линия 61 (от Златните мостове): 16:00 ч., 16:30 ч.,  17:00 ч.,  17:30 ч., 18:00 ч., 18:30 ч.
- Линия 63 ще се движи без прекъсване през целия ден, но със скъсен маршрут и няма да обслужва участъка от Бояна до Златните мостове.

По информация от хижарите на Витоша към момента няма голям брой туристи. Условията остават тежки – вятърът е ураганен и на пориви. На територията на планината се намират приблизително около 50 автомобила с туристи общо в двете направления – Алеко и Златните мостове.

Столична община следи обстановката в реално време и се предприемат всички необходими действия за гарантиране на безопасността на хората. Гражданите ще бъдат информирани своевременно при всяка промяна

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

витоша ураган
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem