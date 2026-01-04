Баново - селото на богаташите, което няма банкомат и магазин ВИДЕО/СНИМКИ

Снимка: БГНЕС 1 / 9 / 9

Видео: БГНЕС

Сгушено между нови къщи с високи огради и стари дворове с орехи, на няколко километра от Варна се намира Баново – селото, което местните с усмивка, а понякога и с ирония наричат „селото на богатите“.

Лъскави автомобили, модерни имоти и скъпи джипове не са рядкост по улиците му. И въпреки това – в Баново няма банкомат. Няма и поща, няма аптека, а отскоро и магазин, предава БГНЕС.

Докато държавата преживява една от най-големите финансови промени в новата си история, хората в Баново продължават да теглят пари от съседни села или от града.

Пенсионерите чакат мобилни пощи или разчитат на близки. За дребни административни услуги се пътува.

Баново отдавна не е „обикновено“ село. Тук живеят бизнесмени, хора със свободни професии, семейства, избягали от шума на града. Данъците се плащат, имотите се поддържат, селото расте. Но инфраструктурата – не. Липсата на банкомат не е просто неудобство, а символ на едно по-дълбоко разминаване между статистиката и реалността. Между „богато населено място“ и елементарните услуги, които би трябвало да го съпътстват.

А с еврозоната вече говорим за дигитални плащания, за модерна финансова система, за безкасово общество. В същото време в Баново няма къде да изтеглиш пари, няма къде да изпратиш писмо, няма гише, на което възрастен човек да зададе въпрос и да получи отговор лице в лице.