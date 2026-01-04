Отразил съм 40 войни, но никога не съм виждал година като 2025-а: Третата световна е започнала

"Отразил съм повече от 40 войни по света в кариерата си, която датира от 60-те години на миналия век", пише Джон Симпсън, редактор по международните въпроси на BBC News. "Виждал съм как Студената война достига своя връх, а след това просто изчезва. Но никога не съм виждал толкова тревожна година, колкото 2025 г. - не само защото няколко големи конфликта са в разгара си, но и защото става ясно, че един от тях има геополитически последици от безпрецедентно значение", обяснява журналистът от BBC.

Ето какъв е анализът му на последиците от войната в Украйна и как би изглеждала Третата световна война.

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че настоящият конфликт в страната му може да ескалира в световна война. След близо 60 години наблюдение на конфликти, имам неприятното чувство, че е прав.

Правителствата на НАТО са в повишена готовност за всякакви признаци, че Русия прекъсва подводните кабели, които пренасят електронния трафик, поддържащ западното общество. Техните дронове са обвинени в тестване на защитата на страните от НАТО. Техните хакери разработват начини за извеждане от експлоатация на министерства, служби за спешна помощ и огромни корпорации.

Властите на запад са сигурни, че руските тайни служби са извършили убийства и опити за убийство на дисиденти, намерили убежище на Запад. Разследване на опита за убийство в Солсбъри на бившия руски разузнавач Сергей Скрипал през 2018 г. (плюс самото фатално отравяне на местна жена, Доун Стърджис) заключи, че атаката е била договорена на най-високо ниво в Русия.

Това означава самият президент Путин.

2025 година е белязана от три много различни войни. Разбира се, Украйна, където ООН твърди, че са загинали 14 000 цивилни. В Газа, където израелският премиер Бенямин Нетаняху обеща "мощно отмъщение", след като около 1200 души бяха убити, когато Хамас нападна Израел на 7 октомври 2023 г., а 251 души бяха взети за заложници.

Оттогава над 70 000 палестинци са били убити от израелски военни действия, включително над 30 000 жени и деца, според здравното министерство на Газа, управлявано от Хамас - данни, които ООН счита за надеждни.

Междувременно в Судан се води ожесточена гражданска война между две военни фракции. Повече от 150 000 души са били убити там през последните няколко години, а около 12 милиона са били принудени да напуснат домовете си.

Може би, ако това беше единствената война през 2025 г., външният свят щеше да направи повече, за да я спре. Но не беше.

"Добър съм в разрешаването на войни", каза президентът на САЩ Доналд Тръмп, докато самолетът му го отвеждаше до Израел, след като той договори прекратяване на огъня в боевете в Газа. Вярно е, че сега в Газа умират по-малко хора. Въпреки прекратяването на огъня, войната в Газа със сигурност не се усеща като решена.

Като се имат предвид ужасяващите страдания в Близкия изток, може да звучи странно да се каже, че войната в Украйна е на съвсем различно ниво от това. Но е.

Като оставим настрана Студената война, повечето конфликти, които съм отразявал през годините, са били дребномащабни събития: неприятни и опасни, със сигурност, но не достатъчно сериозни, за да застрашат мира на целия свят. Някои конфликти, като Виетнамската война, първата война в Персийския залив и войната в Косово, понякога изглеждаха сякаш може да прераснат в нещо много по-лошо, но това никога не се случи.

Великите сили бяха твърде нервни от опасностите, че една локализирана, конвенционална война може да се превърне в ядрена.

"Няма да започвам Третата световна война за вас", според съобщенията е извикал британският генерал сър Майк Джаксън по радиото си в Косово през 1999 г., когато неговият началник от НАТО е наредил на британските и френските сили да превземат летище в Прищина, след като руските войски са пристигнали там първи.

През следващата 2026 г. обаче Русия, отбелязвайки очевидната липса на интерес на президента Тръмп към Европа, изглежда готова и желае да настоява за много по-голямо господство.

По-рано този месец Путин заяви, че Русия не планира да воюва с Европа, но е готова да се бие, "ако европейците искат".

На по-късно телевизионно събитие той каза:

"Няма да има никакви операции, ако се отнасяте с уважение към нас, ако уважавате нашите интереси, както ние винаги сме се опитвали да уважаваме вашите".

Но Русия, голяма световна сила, вече нахлу в независима европейска държава, което доведе до огромен брой жертви сред цивилните и военните. Украйна я обвинява в отвличането на най-малко 20 000 деца. Международният наказателен съд издаде заповед за арест на руския президент Владимир Путин за участието му в това, нещо, което Русия винаги е отричала.

Русия твърди, че е нахлула, за да се защити от посегателството на НАТО, но президентът Путин посочи друг мотив: желанието да възстанови регионалната сфера на влияние на Русия.

Все по-различна Америка

Той с благодарност осъзнава, че през последната година, 2025, се случи нещо, което повечето западни страни смятаха за немислимо: възможността американски президент да обърне гръб на стратегическата система, която е в сила от Втората световна война насам.

Вашингтон не само че вече е несигурен дали иска да защити Европа, но и не одобрява посоката, в която според него се движи Европа. Новият доклад за стратегията за национална сигурност на администрацията на Тръмп твърди, че Европа сега е изправена пред "суровата перспектива за цивилизационно заличаване".

Кремъл приветства доклада, заявявайки, че той е в съответствие със собствената визия на Русия. Разбира се, че е така.

Вътре в Русия Путин е заглушил по-голямата част от вътрешната опозиция срещу себе си и срещу войната в Украйна, според специалния докладчик на ООН, фокусиран върху правата на човека в Русия. Той обаче си има свои собствени проблеми: възможността инфлацията да се повиши отново след скорошно охлаждане, спадът на приходите от петрол и необходимостта правителството му да повиши ДДС, за да помогне за плащането на войната.

Икономиките на Европейския съюз са 10 пъти по-големи от руската, дори повече от това, ако добавите Обединеното кралство. Общото европейско население от 450 милиона е над три пъти по-голямо от това на Русия (145 милиона).

Въпреки това Западна Европа изглеждаше притеснена от загубата на комфорта си и доскоро не беше склонна да плаща за собствената си отбрана, стига Америка да може да бъде убедена да я защитава.

Америка също е различна днес: по-малко влиятелна, по-затворена и все по-различна от Америка, за която съм писал през цялата си кариера. Сега, подобно на 20-те и 30-те години на миналия век, тя иска да се концентрира върху собствените си национални интереси.

Дори президентът Тръмп да загуби голяма част от политическата си сила на междинните избори догодина, той може би е изместил циферблата толкова към изолационизъм, че дори един по-натовски настроен американски президент през 2028 г. може да се затрудни да се притече на помощ на Европа.

Не мислете, че Владимир Путин не е забелязал това.

Рискът от ескалация

Предстоящата година, 2026 г., наистина изглежда ще бъде важна. Зеленски може би ще се почувства задължен да се съгласи на мирно споразумение, отделяйки голяма част от украинската територия.

Ще има ли достатъчно банкови гаранции, за да се спре президентът Путин да се върне за още след няколко години?

За Украйна и нейните европейски поддръжници, които вече чувстват, че са във война с Русия, това е важен въпрос. Европа ще трябва да поеме много по-голям дял от поддържането на Украйна, но ако Съединените щати обърнат гръб на Украйна, както понякога заплашват, това ще бъде колосална тежест.

Но може ли войната да се превърне в ядрена конфронтация?

Знаем, че президентът Путин е комарджия. По-внимателен лидер би се въздържал от нахлуване в Украйна през февруари 2022 г. Неговите подчинени отправят смразяващи кръвта заплахи за заличаването на Обединеното кралство и други европейски страни от картата с прехвалените нови оръжия на Русия, но самият той обикновено е много по-сдържан.

Въпреки че американците все още са активни членове на НАТО, рискът те да отговорят с опустошителна ядрена атака е все още твърде голям. Засега.

Глобалната роля на Китай

Що се отнася до Китай, президентът Си Дзинпин напоследък отправи малко директни заплахи срещу самоуправляващия се остров Тайван. Но преди две години тогавашният директор на ЦРУ Уилям Бърнс заяви, че Си Дзинпин е наредил на Народноосвободителната армия да бъде готова да нахлуе в Тайван до 2027 г. Ако Китай не предприеме някакви решителни действия, за да претендира за Тайван, Си Дзинпин би могъл да сметне това за слабост. Той няма да иска това.

Може би си мислите, че Китай е твърде силен и богат в днешно време, за да се тревожи за вътрешното обществено мнение. Не е така.

Още от въстанието срещу Дън Сяопин през 1989 г., което завърши с клането на площад Тянанмън, китайските лидери следят начина, по който страната реагира с обсесивно внимание.

Аз самият наблюдавах как се развиват събитията на площада Тянанмън, като репортажирах и дори понякога живеех на площада.

Историята на 4 юни 1989 г. не беше толкова проста, колкото си мислехме по онова време: въоръжени войници стреляха по невъоръжени студенти. Това със сигурност се случи, но в Пекин и много други китайски градове се водеше друга битка. Хиляди обикновени хора от работническата класа излязоха на улиците, решени да използват нападението срещу студентите като шанс да свалят изцяло контрола над Китайската комунистическа партия.

Когато два дни по-късно карах по улиците, видях поне пет полицейски управления и три местни централи на охранителната полиция да са изгорели.

В едно предградие разгневената тълпа беше подпалила полицай и опряла обгореното му тяло на стена. На главата му беше поставена униформена шапка под весел ъгъл, а между почернелите му устни беше затъкната цигара.

Оказва се, че армията не просто е потушавала дългогодишна демонстрация на студенти, а е потушавала народно въстание на обикновените китайци.

Политическото ръководство на Китай, все още неспособно да погребе спомените за случилото се преди 36 години, непрекъснато търси признаци на опозиция - независимо дали от организирани групи като Фалун Гонг, независимата християнска църква или движението за демокрация в Хонконг, или просто от хора, демонстриращи срещу местната корупция. Всички са стъпкани с голяма сила.

Прекарах доста време в репортажи за Китай от 1989 г. насам, наблюдавайки неговия възход към икономическо и политическо господство. Дори се запознах с един висш политик, който беше съперник и конкурент на Си Дзинпин. Казваше се Бо Силай и беше англофил, който говореше изненадващо открито за китайската политика. Веднъж той ми каза:

"Никога няма да разбереш колко несигурно се чувства едно правителство, когато знае, че не е избрано."

Що се отнася до Бо Силай, той беше осъден на доживотен затвор през 2013 г., след като беше признат за виновен в подкуп, присвояване и злоупотреба с власт.

Като цяло, 2026 г. изглежда като важна година. Силата на Китай ще расте и стратегията му за превземане на Тайван - голямата амбиция на Си Дзинпин - ще стане по-ясна.

Възможно е войната в Украйна да бъде уредена, но при условия, благоприятни за президента Путин. Той може да е свободен да се върне за още украинска територия, когато е готов. А президентът Тръмп, въпреки че политическите му криле може да бъдат подрязани на междинните избори през ноември, ще отдалечи САЩ от Европа още повече.

От европейска гледна точка перспективите едва ли биха могли да бъдат по-мрачни.

Ако сте си мислили, че Третата световна война ще бъде престрелка с ядрени оръжия, помислете отново. Много по-вероятно е тя да бъде съвкупност от дипломатически и военни маневри, които ще доведат до разцвет на автокрацията. Тя дори може да заплаши да разпадне западния съюз.

И процесът вече е започнал.