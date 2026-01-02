Борисов: Самият Сорос ме познава добре, знаят, че имам червени линии, които не пресичам ВИДЕО

Винаги Пеевски е искал аз да съм премиер. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в първото си самостоятелно интервю от години.

"Той обича реда, а когато съм аз, има ред", обясни Борисов, цитирайки Андрей Райчев, който казва, че всички лидери по света го познават "по малко име". "Не станах премиер, защото другите партии избързаха. Не знам защо, може би от неопитност. Но те, преди да дойдат на преговорите, направиха изявление, че идват на преговорите, но Борисов не може да е премиер. При това положение... аз в края на краищата имам достойнство."

В началото на интервюто Борисов си пожела мир, тъй като това е "най-важното в геостратегическата ситуация в света".

"Само Божа работа е да ни запази от войната", заяви той.

Борисов подчерта, че разговорът не е подготвен предварително.

"България вече е в еврозоната! Няма по-добро място за живеене в света от ЕС. Няма по-добро място за младите хора - култура, история, образование, демокрация", коментира Борисов влизането ни в Еврозоната. По думите му по покупателна способност България вече е преди Гърция, Румъния, Унгария, Словакия и Литва. Имаме ръст на заетостта и ниска безработица.

"Има ли курорт, хотел или къща за гости в България, които да са останали празни по празници?!", попита той.

"30 години чакаме България да стане равна на европейските държави. От създаването на ГЕРБ до днес сме направили така, че БВП на държавата да се увеличи над четири пъти! Беше 27 млрд. евро - сега е 113 млрд.евро. България вече не е най-бедната държава в ЕС", заяви Борисов.

"Дори в либералните среди, дори самият Сорос, ме познава добре. Те ме познават добре. Те знаят, че аз имам червени линии, които не пресичам. Затова бях против комисията "Сорос". Те знаят, че три неща се дължат на мен. България няма нелегални мигранти - Моя заслуга е, че в България няма нелегални мигранти - в един–два часа през нощта можеш да си ходиш по центъра на София. В Европа в осем часа вечерта хората се прибират и се крият. Другото е така наречената "Зелена сделка". Погледнато реално, какво е по-хубаво от това да имаме чиста околна среда? Но какво се получаваше на практика - в Сърбия, Македония и Турция работят въглищни централи, а ние? Направихме така, че България не понесе никаква щета по "Зелената сделка". Запазихме си "Мариците". Те ще рабоят, докато има нужда от електроенергия. Третото е така наречените джендъри или аз им казвам "инакомислещи хора". В ГЕРБ има много хора, които са инакомислещи, ние сме много толерантни. Само че аз казах, че в училище това няма да се учи, на моите внуци аз това няма да го преподавам. Това, което каза Тръмп - мъжа си е мъж, жената си е жена."

Борисов разказа история за годините, в които е работел за Тодор Живков. Той си спомни как един ден на бившия първи му прилошало, а той го качил в "Мерцедеса" и го закарал в "Правителствена болница" с помощта на Елена Костова.

"Аз, бивш офицер, си знаех само МВР-болница. Закарах го там, но те се уплашиха, казаха: "Как така ще приемем Тодор Живков". Обадих се на Славчо Христов, знаех, че беше със семейство Костови. Викам му, какво да правя, ще умре в колата, само той и аз сме. След малко ми се обади и каза: "Закарай го в Правителствена болница и кажи, че Елена Костова те праща. И вдигнаха бариерата и го оставих там. Тодор Живков ми каза: Внимавайте с Косово. И след две-три години помните какво стана", разказа Борисов за това, което е научил от Живков.

"Мислиш, че на руснаците им е хубаво?", попита Борисов относно войната в Украйна. По думите му руснаците имат по-ниски заплати и пенсии от българите. "Украйна е нападната държава - в руска територия никой не е влизал, в украинска влязоха. Познавам добре Владимир Путин и още тогава беше ясно, че не бива да се подценяват нито руската армия, нито характерът му. Много неща е направил за Русия, но днес не мога да приема тази политика. Прагматичните отношения са едно, но тук става въпрос за агресия срещу суверенна държава. Те и тогава не вярваха, че той ще стигне дотам, но аз бях сигурен, че това ще се случи."

"Падането на правителството не е резултат от протестите, а от самонадеяност. Арестът на Благомир Коцев предопредели края му. Пеевски не управлява държавата - ПП и ДБ опитаха да го използват срещу ГЕРБ, но той им "премери шапката". Радев е добре дошъл на политическия терен - да си покаже хората и да отговаря за „Боташ". Има политици, които искат да ходим в БРИКС и пак в руския лагер, но еврозоната е реалният избор за България", коментира бившият премиер в интервюто.

По думите му самоувереността у човека е много хубаво качество, а самонадеяността - лошо.

"И когато всички прекалиха, включително и Пеевски, нищо не задържаше ГЕРБ в това правителство, в това мнозинство. Нали всички казваха, че Пеевски не дава да падне правителството? Всичко, което трябваше да се случи, се случи", каза още Борисов. "Нито е вярно, че Пеевски управлява държавата, нито че е под американска санкция. Неговият възход е вследствие на това, което направиха ПП и ДБ, когато се дръпнаха от нас. В България слуховете често се преразказват като реалност. Понякога енергичността създава грешно впечатление, анализира лидерът на ГЕРБ."