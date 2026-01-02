За първи път: Автопилот приземи самолет

На 20 декември малък бизнес самолет "Beechcraft 200", способен да превозва между седем и девет пътници, прелита над щата Колорадо, когато внезапна повреда в херметизацията на кабината създава критична ситуация. В този момент се активира революционната система за аварийно кацане Autoland, разработена от Garmin – компания, известна основно със своите смарт часовници и навигационни технологии.

Според информация на БГНЕС, виртуалният асистент незабавно поема контрола над самолета. Autoland комуникира с авиодиспечерите по същия начин, по който би го направил пилот, като извършва напълно самостоятелно цялата процедура по кацането. Самолетът успешно се приземява на летище „Роки Маунтин“ в близост до Денвър. Това е първият случай, в който Autoland работи от началото до края в реална извънредна ситуация.

Как работи революционната технология Autoland

Авиационната индустрия от години използва различни автоматични системи за кацане, но те функционират като помощни инструменти при трудни метеорологични условия. Autoland обаче прави крачка напред – системата е проектирана да поема пълен контрол над самолета, когато пилотът е в невъзможност да реагира.

Изданието "Футуризъм" посочва, че Autoland е създадена специално за критични ситуации и разполага с алгоритми, които избират оптималното място за кацане, базирано на разстоянието до летището и дължината на пистите. Това превръща инцидента в Колорадо в символичен пробив за авиационната безопасност.

Главният изпълнителен директор на Buffalo River Aviation, Крис Таунсли, обяснява, че системата се активирала автоматично вследствие на бърза и неволна загуба на налягане. Пилотите са сложили кислородните маски и по своя преценка са решили да оставят Autoland да довърши процедурата.

След като поема управлението, системата сама избира летището, обявявайки на контролната кула: „Автоматично аварийно кацане, 19 минути от писта 30R на KBJC.“ Съобщение, което само преди години би звучало като сюжет от научнофантастичен филм.

Безопасен край и историческо значение

Самолетът каца успешно в 14:20 ч. местно време и по това време не превозва пътници. Публикувани от службите за спешна помощ снимки показват двамата пилоти, които слизат спокойни по стълбата. Решението им да се доверят на Autoland е било напълно осъзнато, с цел минимизиране на риска. Според Таунсли пилотите са били готови да поемат управлението обратно, ако се появи най-малък проблем.

Инцидентът в Колорадо окончателно потвърждава ефективността на системата Autoland и ясно показва посоката, в която се движи авиацията – към бъдеще, в което технологията може да спасява животи, когато човешките реакции не са достатъчни.