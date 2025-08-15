Средният осигурителен доход за юни е 1839,37 лв.

Средният осигурителен доход за юни 2025 г. е 1839,37 лв., съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

За периода от 01 юли 2024 г. до 30 юни 2025 г. той е 1745,04 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец юли 2025 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.

За май средният осигурителен доход беше 1882,21 лв., припомня БТА.