Филип Гунев за Петрохан: Трябва да се изследват финансовите зависимости

МВР и прокуратурата изнесоха нови данни от разследването на "Петрохан" и Околчица.

"Към момента за мотиви не се говори, установяват се фактите.

Без мотиви не може да се знае самоубийство или убийство е, склонени ли са към самоубийство. Няма оставени послания, особено когато има съмнения за секти, масово самоубийство, има ясни послания. Може да се окаже смесица от причини, дори и духовният елемент да е бил предпоставка, причина не може да бъде - будизмът отрича убийства и самоубийства", коментира бившият зам.-министър на вътрешните работи Филип Гунев в студиото на "България сутрин".

Той каза, че му се струват странни твърденията, че поклоните пред хижата са били в почит лично към Ивайло Калушев.

"Два пъти съм бил в Непал, около всички храмове правят поклони, до момент не съм видял сериозно тълкувание в будистки аспект. Калушев има канал, в който е сложил доста информация, ако започнеш да се интересуваш от духовните цели и практики - направен е с цел да привлича ученици, клиенти.

Той се е водил специален учител, в будизма не е така", каза Гунев.

В ефира на Bulgaria ON AIR бившият зам.-вътрешен министър сподели, че е питал Chatgpt канала на Калушев защо се нарича "лама".

"Той се води, че е наследник на велики учители, в това си качество има по-особен статут и другите са му ученици. Дали това е използвано, за да могат да заключат, че е секта и всички сляпо са го следвали - трябва да могат да извадят мотиви", станало ясно от отговора.

По време на разследването трябва да се изследват финансови зависимости, лични мотиви.

"Това е като в криминален сериал - дават на час по лъжичка. Трябва да се направи анализ на личните им средства, да се декриптират личните им устройства", каза още Гунев.

По думите му извеждането на версии е много спекулативно на този етап, докато няма ясни следи. Голяма яснота върху случая биха хвърлили записи от камери на самото престъпление, които обаче са унищожени от пожара, по думите на разследващите.

"Ако успеят да възстановят тези камери, които да потвърдят версията за самоубийства, тогава тежестта за мотивите няма да е толкова важна. Мотивите ще изключат всякакви други версии", категоричен е гостът.

Филип Гунев уточни, че

международно разследване не може да бъде поискано, но международна помощ - да.

Европол стандартно оказва такова съдействие - да подкрепят разследванията, да съдействат за финансови, балистични анализи.

Като нелогично изглежда адресирането на сигнал за сексуално посегателство към ДАНС, стана ясно от думите на Гунев.

"Сексуалните престъпления не са предмет на ГДБОП.

Това би трябвало да се разследва от областните дирекции на МВР. Не е ясно каква информация е обменена с ДАНС - ако говорим за религиозна радикализация и има секта, това попада в задълженията на ДАНС", анализира бившият зам.-вътрешен министър.

За да получим истински отговори, ще трябва да почакаме 2-3 месеца, каза още Гунев.