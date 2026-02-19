Ток, заплати, наеми... поскъпват заведенията и хотелите

Продължава поскъпването на услугите у нас, като според последните данни на НСИ увеличението общо е 5,1% на годишна база. При ресторантите и хотелите статистиката отчита инфлация от 9,2%.

"Най-големият проблем на туризма в България е, че държавата не гледа на него като приоритет. Много отдавна се борим да обясним какво е туризмът за България. Не сме успели да убедим държавниците, че туризмът заслужава много повече внимание", коментира председателят на Българската асоциация на заведенията Ричард Алибегов в предаването "България сутрин".

Хотелиерът Стоил Далевски подчерта, че имаме уникална природа, море, планина, страхотна столица, хотели и бази, но въпреки това "никой не ни обръща внимание".

"Никой не помисли за нас. Най-лошото е, че върви кампания, в която се казва, че сме увеличили цените. Направих си труда да си направя точна сметка каква е печалбата на един хотелиер. Между 3% и 5% имаме печалба, след като махнем всички разходи", отчете Далевски пред Bulgaria ON AIR.

Алибегов коментира, че никъде не се изнасят данни защо е нужно да има поскъпване.

"30% поскъпване на тока за бизнеса, 40% поскъпване на наемите, поскъпване на лихвите, вдигане на минималната работна заплата. Тези хора, които работят при нас, искат и те по-високи заплати. Ток, заплати, наеми - това са основните разходи в търговските обекти. В хотелиерството и в ресторантьорството работят най-много хора. За всичко са нужни ръчички", заяви той.

Необходим е по-строг контрол

Далевски отбеляза, че промишлената вода в Слънчев бряг последните две години е поскъпнала с 40%.

"Никой не се съобразява, че всичко се вдига и накрая се прави фиксация в медиите за бизнеса", посочи Алибегов.

Далевски е на мнение, че е необходим по-строг контрол и не трябва да се внушава, че сме скъпа дестинация и цените се вдигат за собствена изгода.

По отношение на назначаването на Ирена Георгиева за служебен министър на туризма двамата са категорични, че това е добър избор.