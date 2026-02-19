Всички заместник-министри са освободени със заповеди на Росен Желязков

Всички заместник-министри са освободени със заповеди на досегашния премиер Росен Желязков.

Това е станало преди встъпването в правомощия на новото служебно правителство, предаде БНР.

След като служебният кабинет встъпи в длъжност, а пълномощията на редовния бяха прекратени, част от досегашните му членове се завръщат обратно в парламента като депутати. Става въпрос за 12 човека, които са били избрани като народни представители, но временно са били извън НС, за да влязат в кабинета "Желязков".

Това са самият премиер Росен Желязков, който става отново депутат от ГЕРБ-СДС, наред с Томислав Дончев, Даниел Митов, Георг Георгиев, Георги Валентинов Георгиев, Красимир Вълчев и Жечо Станков. В парламентарната група на БСП отново се нареждат вицепремиерът и доскорошен лидер на столетницата Атанас Зафиров, както и Иван Иванов, Борислав Гуцанов и Манол Генов. В редиците на ИТН се връща Силви Кирилов.

Съответно, 12-те депутати, които влязоха на тяхно място, ще трябва да напуснат парламента. Това са Георги Иванов Георгиев, Михаил Митов, Нина Димитрова, Деница Николова, Стефан Маринов, Биляна Иванова, Десислав Тасков, Валерия Славова, Десита Петкова, Димитър Гърдев, Галин Дуров и Станислав Губеров.

Днес кабинетът "Гюров" се закле в парламента, след което властта бе предадена и в Гранитната зала на Министерския съвет.