След трагедията в Несебър със загинало дете: Няма нередности с атракциона

„Това е атракция, която я има повече от 20 години по нашето крайбрежие. Последната проверка беше преди месец, на 17 юли. Не бяха установени никакви нередности”, каза капитан Живко Петров, директор на морската администрация в Бургас пред Нова тв.

Той добави, че не са имали подозрения, че може да настъпи инцидент и посъветва туристите да внимават и да спазват указанията на спасителите на плажа.

Трагичният инцидент, свързан с атракциона "парасейлинг" на плажа в Несебър, стана днес на обяд. 8-годишно момче от Разлог е паднало от височина 40-50 метра по време на полета с парашута. Въпреки бързите реанимационни усилия на спасителите, детето е починало на място.

Според свидетели, момчето е било издигнато във въздуха заедно с майка си, но е паднало в морето, докато майката е останала във въздуха.

След инцидента, органите на реда са задържали трима души, ангажирани с организирането и осъществяването на парасейлинга на същия плаж.

В момента срещу тях е образувано досъдебно производство. Разследването продължава, за да се установят всички обстоятелства около инцидента.