Новини

Задържаха трима души заради смъртта на детето, паднало от парашут

Става дума за лица, свързани с предоставянето на атракциона

18.08.2025 | 16:13 ч. Обновена: 18.08.2025 | 16:49 ч. 20
Снимка: Pixabay/ foglec2010

Трима души са задържани на Южния плаж в Несебър, където по  дете падна от парасейлинг в морето и загина на място. То е било на 8 години, а не 11-годишно, както беше обявено по-рано. 

От полицията не съобщиха имената на арестуваните, но уточниха, че са лица, свързани с предоставянето на атракциона.

Трагедията се е разиграла около 13,05 ч. на плаж "Талисман бийч" пред хотел "Афродита".

Загиналото дете е от Разлог. Качило се на парашута с майка си и неясно поради каква причина е паднало от него въпреки обезопасителните съоръжения. Полетяло е от 40-50 метра височина и още при удара във водата е загинало нямясто. Въпреки реанимационните дейности лекарският екип не е успял да го спаси.

По случая е образувано досъдебно производство.

Според концесионера на плажа Кирил Спасов водната база на стопанисваната от него ивица се управлявала професионално  от години от наемател на плажа с всички необходими документи. 

парасейлинг Несебър дете парашут жертва
