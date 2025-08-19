МЗ въвежда електронна система за управление на имунизациите

Министерството на здравеопазването въвежда електронна система за управление на имунизациите. Според личния лекар д-р Георги Миндов това е голяма промяна, свързана с персонализирането на данните.

"Ще бъде конкретизирано кое лице колко е получило. Досега данните не бяха систематизирани. Ще се знае кой е отказал ваксина, каква ваксина му е поставена, както и целият ѝ път до реципиента", заяви личният лекар в "България сутрин".

Д-р Миндов е на мнение, че това е важно да се знае, а досега такава важна информация е липсвала.

"Административната тежест се увеличи. Даваме заявки по календар, сега вече не виждам смисъл от такива. Как може Министерството да не знае колко деца има на 7 години... Защо ще подаваме заявка - знаем ли колко деца ще се родят, или са извън страната", попита д-р Миндов.

Тойе убеден, че системата може да бъде електронна, а не лекарят сам да въвежда всичко. "HPV вирусът не прави поражения само при момичетата, предизвиква много видове рак. Ваксината се прилага и при момчетата. Родители на момчета между 10 и 14 ненавършени години могат да се обърнат към лекар и да им поръча ваксината", обясни личният лекар пред Bulgaria ON AIR.

Д-р Миндов обяви, че има промяна при мамографиите за жени над 30-годишна възраст. "Досега тази група жени не подлежеше на скрининг за рак на гърдата. От 30 навършени години всяка жена може да получи направление, което ще важи 60 дни. След това между 45 и 50 години се прави или ехография, или мамография. Туморният маркер при мъжете се направи вече да е всяка година", обясни личният лекар.

Гледайте видео с целия разговор.