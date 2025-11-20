АИКБ за двата почивни дни: Бизнесът не е доволен, че ще плаща извънреден труд

Вчера финансовият министър Теменужка Петкова официално обяви, че Министерски съвет е гласувало 31 декември и 2 януари да са неработни дни. Причината - приемането на страната ни в еврозоната и софтуерната подготовка, за която се изисква време.

В интервю за БНР Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ, заяви, че загубите за бизнеса се очаква да достигнат до 700 хиляди лева заради извънредния труд, който трябва да се плати за двата почивни дни.

"Бизнесът не е доволен, че ще плати извънреден труд, особено за предприятия с непрекъсваем процес на работа. За някои от групите членове в АИКБ загубите ще достигнат до 700 000 лв. за тези 2 дни", обясни тя в предаването "12+3".

По думите на Ангелова България и Румъния са рекордьори в ЕС по почивни дни в годината - 18. За сравнения в Дания, която също е в ЕС, почините дни са 7, а във Великобритания, извън ЕС, са също 7.

"Има тясна връзка между икономическия растеж, благосъстоянието и почивните дни и не е право пропорционална. Тези промени от гледна точка на технологията в банковия и финансов сектор са сериозни и мислехме, че тези два дни можеше да бъдат банкова ваканция, като се остави възможността на производствените предприятия да работят, пренастройвайки информационните системи и поддържащи. В съвременните условия може да се намери решение и да удовлетворява двете страни, както е Деня на Будителите - почивен за образованието", обясни главният секретар на АИКБ.

Ангелова добави, че след като са питали членовете на АИКБ, техните опасения са, че няма да имат достатъчно евро и евростотинки, "защото в първия ден се налага да връщат рестото в евро, а гражданите могат да плащат с евро и левове".

13-та заплата

За 13-ата заплата Ангелова каза, че където има възможност ще бъдат дадени, припомни, че не одобряват проекта на бюджет за 2026 г.

"Бихме се радвали да има бонуси, защото поработихме здраво, но с увеличението на осигуровките с 2%, означават почти 10 процентни пункта на увеличение, създава проблем пред бизнеса. Имаме проблем с увеличението на данъците –дивидент. Не сме съгласни с бюджета, тъй като е разточителен. Автоматичният перпетуум мобиле на МРЗ доведе до раздуване на разходната част и се засегна данъчно осигурителния модел. И това ни притеснява до степен да обмисляме как да защитим правата на работодателите, та дори да излезем и на протест", коментира представителят на АИКБ.