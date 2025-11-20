Терзиев определи втората година от мандата си като "Шампанско и сълзи"

Кметът на София Васил Терзиев заяви, че Столична община е недофинансирана от страна на държавата, въпреки всички проекти, които е защитила. Изказването на столичния кмет дойде по време на представянето на годишния отчет на Столична община за 2025 година през втората година от мандата му.

“Много бихме се радвали на още по-добро сътрудничество с държавата по отношение на по-важните проблеми за града”, обясни Терзиев и добави, че недофинансирането създава предизвикателства в общината и сред фирмите-изпълнители на проектите.

"Когато всички изпълнители са "обезкървени", те няма как да изпълнят проектите си", каза Терзиев и допълни, че общината е зависима от министерства и ведомства, като например Министерството на околната среда и водите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

“Няма как без институционална подкрепа да придвижим дневния ред на града”, подчерта Терзиев.

“Шампанско и сълзи”

“Шампанско и сълзи”, това е кратката, но ясна равносметка за втората година от управлението на кмета. Оценката за мандата Терзиев даде сам на себе си. Припомняме, че първата година от мандата му премина под наслов “Не сме безгрешни, но сме истински”…

Той заяви, че е свършена изключително много работа, градът се развива, има прогрес и поводи за гордост, но и много предизвикателства.

Като един от основните проблеми той определи финансирането. По думите му "сега се прави връзка между това защо се взимат парите на хората и в какво ще бъдат инвестирани".

Терзиев отбеляза и напредък по отношение на детските градини. Той заяви, че има 1365 места повече, като в момента се строят 15 детски градини и се прави план, за да може общината да се справи с този проблем.