Петя Димитрова е носител на специалното отличие за изключителен принос към българската икономика „Мисис Икономика“ 2025

Петя Димитрова, главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на Пощенска банка, бе отличена с голямата награда „Мисис Икономика“ 2025. Тази година, по повод 35-годишнината на емблематичния бизнес конкурс, наградата се връчва на петима изявени българи за изключителен принос и въздействие върху развитието на българската икономика в последните десетилетия. Тържествената гала церемония по обявяването на победителите в конкурса „Мистър и Мисис Икономика“, организиран от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и списание „Икономика“, се състоя вчера вечерта в София Тех Парк. Специалното отличие бе връчено от вицепрезидента на Република България г-жа Илияна Йотова.

„Благодаря на моите колеги за подкрепата, благодаря на нашите партньори за доверието, благодаря на акционерите на Юробанк за вдъхновението и общата ни визия, които ме мотивират да продължавам напред. И не на последно място, а на първо - благодаря на нашите клиенти, които са най-големият ни стимул всеки ден да бъдем по-добри от вчера, да сме пионери в иновациите и дигитализацията и да развиваме икономиката и бизнеса напред“, с тези думи Петя Димитрова прие специалната награда.

„Благодаря и на организаторите от КРИБ и списание „Икономика“ и ги поздравявам за съхраняването на традицията, пламъка, устрема и визията, с 35-годишния юбилей“, допълни още тя. „А като председател на Асоциацията на банките в България благодаря искрено на българския бизнес, на КРИБ и на всички организации, които ни подкрепиха в процеса на евроинтеграцията“, завърши словото си Петя Димитрова.

Тя е главен изпълнителен директор и председател на УС на Пощенска банка от 2012 г. Носител на множество награди, сред които два пъти на престижното отличие „Мисис Икономика“ в конкурса „Мистър и Мисис Икономика“ през 2015 г. и 2018 г.

Емблематичният бизнес конкурс, който вече 35 години красноречиво оценява дейността на българските предприемачи, мениджъри, икономисти, финансисти и общественици, тази година отличава личности със забележителни заслуги и въздействие върху развитието на българската икономика в последните десетилетия. Авторитетното признание е от изключителна значимост за индустрията и дефинира впечатляващите постижения на институционалния и бизнес елит в страната, водещи индустриалци, визионери и бизнес лидери. Емблема на конкурса е статуетката „Рибарят и златната рибка“, изработена от бележития български скулптор Ставри Калинов - символ на успеха, чистата идея и светлинатa.