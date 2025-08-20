ПП-ДБ с позиция за безводието и срещу популизма

От парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България“ заявяваме, че свикването на извънредна комисия за „спешно“ решаване на проблема с безводието представлява опит на Пеевски и контролираното от него мнозинство да прехвърли отговорността от изпълнителната власт върху Народното събрание.

Това е акт на политически популизъм, който не може да доведе до трайни и ефективни решения, тъй като управлението на водния сектор е изцяло в правомощията на правителството.

Припомняме, че по предложение на коалиция ПП-ДБ на 11 декември 2024 бе създадена временна комисия за безводието, която в началото на месец юли 2025 прие доклад с конкретни препоръки за действия, базирани на становища от експерти. Този доклад по необясними причини не бе внесен от управляващото мнозинство за приемане в пленарна зала и още залежава на бюрото на Председателя Киселова.

Проблемът е сериозен и засяга всички - цяла България страда от липса на вода. Хиляди български семейства всеки ден се борят с водния режим, а нашите деца не могат да си измият ръцете в училище. Това не е нормално за европейска страна в 21. век!

Вече има готов план – още в края на миналата година по инициатива на ПП-ДБ беше създадена специална комисия, която проучи проблема и написа конкретен план с ясни стъпки за решение. Този план е готов от месец юли, но все още не е приет за изпълнение. Въпросът е: защо да свикваме извънредна парламентарна комисия, когато вече имаме готово решение?

Кой трябва да реши проблема? Когато в дома ви няма вода, кого търсите - водопроводчика или съседа, който само ще говори за проблема? Управлението на водния сектор е работа на правителството. Парламентът може да даде указания и да контролира, но не може директно да строи язовири и да поправя тръби.

Какво стана с парите досега? За водната инфраструктура са похарчени огромни суми - над 500 милиона лева само за ремонти на язовири, които така и не са направени. Строени са язовири без тръби, които да доставят вода до тях. Давани са милиони за тръбопроводи, които от години не могат да бъдат узаконени. Въпреки всичко това, България остава на челно място в Европа по население във воден режим.

Има ли пари за решение сега? В бюджета за 2025 година не са отпуснати средства за справяне с безводието. Предложенията за финансиране на най-засегнатите райони бяха отхвърлени. Как ще се решава проблем без финансиране?

Какви са опциите? Има два пътя:

1. Да се свика извънредна парламентарна комисия, която да възложи отново да се проучва проблема

или

2. Да се приеме готовият доклад от юли и да започне незабавно неговото изпълнение