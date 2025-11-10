Радев посрещна президента на Ливан Жозеф Аун пак с "Шкода"-та СНИМКИ

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 9 / 9

С официална церемония на площад “Свети Александър Невски” в столицата президентът Румен Радев посрещна колегата си от Ливан Жозеф Аун. Визитата е в навечерието на 60-ата годишнина от установяването на дипломатическите отношения между двете страни, която ще бъде отбелязана догодина. Любопитен момент е, че Радев отново се возеше на вече станалата прословита "Шкода" - ход, който неговите опоненти окачествиха преди няколко седмици като "цирк".

Ливанският президент, който е на официално посещение в България по покана на българския държавен глава, отдаде почит пред Паметника на Незнайния воин.

Двамата лидери ще се срещнат “на четири очи” в президентството. След това са предвидени пленарните разговори между официалните делегации на двете държави.

Радев и Аун ще направят съвместни изявления за медиите в Гербовата зала на президентството. От 13:00 часа в Гербовата зала на “Дондуков“ 2 Румен Радев и Жозеф Аун ще направят съвместни изявления пред представителите на медиите. В рамките на официалното посещение на президента на Ливан са предвидени срещи с представители на изпълнителната и законодателната власт.

Перспективите за развитие на двустранното икономическо и инвестиционно сътрудничество, партньорството в сферата на високите технологии, иновациите, културата, науката, образованието, отбраната и сигурността, както и теми от регионалния и международен дневен ред се очаква да бъдат във фокуса на разговорите между двамата държавни глави.