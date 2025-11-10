СГС оправда бившите полицаи, ескортирали шофьора, който уби френски турист в София

Софийският градски съд (СГС) оправда бившите вече полицаи Георги Малински и Любка Гечева, които са подсъдими за това, че са получили подкуп и са ескортирали пиян шофьор, който след това причини зверска катастрофа и уби френски турист в София, съобщи "Лекс".

Инцидентът стана през нощта на 25 септември 2022 г. на Околовръстното шосе в София. Загиналият френски турист се прибирал със съпругата си от почивка в Банско, където били с децата си. Шофьор от хотела е трябвало да закара двамата съпрузи до летището в София, но колата им беше зверски ударена от 39-годишния тогава. 64-годишният французин почина, а съпругата му дълго беше в болница.

Установено беше, че Димитър Любенов е шофирал автомобила си Порше „Панамера“ със 195 км/ч при ограничение от 80 км/ч, след употреба на кокаин и с 1,73 промила алкохол в кръвта.

Той бил на парти и искал да ползва фирма, предоставяща услугата „Дринк енд драйв“, но не се отзовал шофьор и Любенов си тръгнал с автомобила си.

След това е бил спрян за проверка и дал 200 лева на Малински, за да не го тества за алкохол, да не го задържи за 24 часа и да не докладва в районното управление. Вместо това, униформеният и колежката му ескортирали Любенов, като полицаите бяха заснети от камери да следват колата му. Самият Любенов също потвърди, че е дал 200 лева на полицаите, за да не го санкционират.

Двамата униформени са станали свидетели и на катастрофата, но вместо да останат на място, да окажат помощ на пострадалите и да документират инцидента, те карали километър на заден ход, за да се отдалечат от мястото. След инцидента полицаите бяха уволнени от МВР.

Заради тези събрани първоначални данни, прокуратурата прати на съд Малински и Гечева за извършени длъжностни престъпления, а него и за получения подкуп от 200 лева. Делото срещу тях беше внесено в съда миналата година, а сега градският съд ги оправда по всички обвинения, като тепърва ще станат ясни и мотивите на съда.

Присъдата не е окончателна и прокуратурата може да я протестира пред Софийския апелативен съд.

Междувременно в СГС на първа инстанция продължава делото срещу Любенов, който беше обвинен, че умишлено е причинил смъртта на туриста, като случаят е и особено тежък, за което може да бъде наказан с от 15 до 20 години или доживотен затвор.