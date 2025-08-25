IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
"Топъл обяд" продължава до края на януари

Храната стига до хора в крайна бедност

25.08.2025 | 15:06 ч.
Около 70 хиляди нуждаещи се от подкрепа ще продължат да получават безплатен топъл обяд и след 30 септември тази година, съобщават от Агенцията за социално подпомагане.

След осигурено финансиране по европейската програма "Храни и основно материално подпомагане", подкрепата за хората е осигурена до края на месец януари следващата година, за да има непрекъсваемост през най-тежките зимни месеци. Управляващият орган на програмата полага усилия мярката "Топъл обяд" да продължи и след 31 януари, съобщава БНР.

Чрез общините храна стига до хора, които живеят в крайна бедност, изпитват тежки материални лишения и са в социална изолация.

