Десетте сериала, които ни отвяха през 2025 година

Има сериали, които те карат да скролваш, докато ги гледаш. И има такива, които те "заковават" пред екраните с идея, с изпълнение, с усещане, че някой зад кадър мисли, рискува и си е свършил работата до най-малката подробност. Настоящата 2025 г., която вече е към края си, даде от всичко: високобюджетни продукции, странни малки чудеса, комедии с голямо сърце и драми, които не ти пускат ръката, докато не свършат.

Нека видим, които са телевизионните заглавия, които се откроиха на тазгодишния връх, според критиците на Entertainment Weekly.

"Разделение" ("Severance") - Apple TV

Всичко, което Кийр Игън някога е искал, е да изтрие болката от човешкия живот. Но ако "Разделение" ни е научил на нещо, то е, че науката не може да отдели човека от собствените му рани - толкова, колкото не може да спре Луната да командва приливите. В дълго чакания втори сезон тази мрачно смешна и изящно странна драма най-сетне дава някои ключови отговори за Lumon Industries, а паралелно с това тласка героите си към най-страшното, а именно да приемат себе си "в целия си блясък" - както в офиса, така и извън него.

Както служителите от отдела Macrodata Refinement, "Разделение" е сериал с много лица: офис комедия, научнофантастичен трилър, артистична алегория за експлоатацията на работниците, трагично-романтичен сюжет, семейна драма и... какво ли още не. Според Кристен Болдуин, това е сериал, който побира всичко - и затова работи.

"Отряд: Специална задача" ("Task") - HBO

Създателят на "Мер от Ийсттаун" ("Mare of Easttown") Брад Ингелсби пак ни хвърля директно в щата Филаделфия - този път за седем епизода напрежение. Тук, обаче, проследяваме историята на свещеник, превърнал се в агент на ФБР, изигран от безупречния Марк Ръфало, който се опитва да свали престъпник с голямо сърце - героя на Том Пелфри.

"Отряд: Специална задача" е подплатен с убийствени актьорски изпълнения, но най-голямата му сила, според Саманта Хайфил, е писането и "сторителинга" - защото и двамата мъже вървят през скръб, която не се побира в думи. Том Героят на Ръфало е загубил съпругата си - с допълнителния пласт, че осиновеният му син я е бутнал по стълбите - а персонажът на Пелфри е загубил брат си. И някак, против всички правила на жанра, тези двама бащи намират помежду си връзка, която прави сериала много повече от поредния полицейски трилър.

"Основно училище "Абът" ("Abbott Elementary") - ABC

Четири години по-късно комедията на Куинта Брънсън, отличена с "Еми", продължава да държи летвата високо и да изглежда сякаш го прави без усилие. Много ситкоми се препъват точно когато трябва да съберат заедно своите "ще станат ли двойка или не" герои, но според Кристен Болдуин "Основно училище "Абът" не просто се справя - той полита през сюжета. Персонажите задълбочават връзката си, без сериалът да губи грам от "милата си глуповатост и сладка енергия", според експертът.

В четвърти сезон виждаме как продукцията прави смели ходове - уволнява незаменимата директорка, изиграна от Джанел Джеймс, пуска се в супер странен, но по необясним начин идеален кросоувър с "Винаги е слънчево във Филаделфия" ("It’s Always Sunny in Philadelphia") - и всеки път попада право в целта. С най-добрия комедиен ансамбъл на телевизията сериалът използва хумор и надежда, за да говори за реалностите на расовото и класовото неравенство в държавното образование - и въпреки това никога не тежи като лекция. Може би, както казва Кристен , защото когато обичаш героите толкова, техните битки стават твои.

"Пришълецът: Земя" ("Alien: Earth") - FX

"Дайте на Ноа Хоули достъп до всеки франчайз на света - сериозно", категоричен е критикът Далнът Рос.

След като раздвижи вселената на "Фарго" ("Fargo") с високо оценения си сериал за FX, авторът и шоурънърът беше пуснат в игрището на "Пришълецът: Земя" и, според Далтън Рос, даде на тази интелектуална собственост най-освежаващия ъпдейт от години (или дори десетилетия).

Тук виждаме бъдеща Земя, управлявана от корпорации, които се бият за извънземна технология, докато се опитват да създадат следващото поколение получовешки същества: киборги, синтетични или хибриди. Когато кораб с извънземни катастрофира на Земята, започва войната - и тя не е само срещу самите създания. Играта на Сидни Чандлър (водещият хибрид Уенди), Тимъти Олифант (синтетичният учен Кирш) и Бабу Сийсей (киборгът, служител по сигурността Мороу) е без съмнение отлична.

"Студиото" ("The Studio") - Apple TV

Ашли Буше буквално иска да благодари на Сал Сапърстийн, че ни е донесъл една от най-смешните комедии от години насам. "Студиото", сериалът на Сет Роугън за Apple TV+, ни вкарва зад кулисите на Холивуд през гледната точка на изпълнителния директор на Continental Studios Мат Ремник (изигран Роугън) - човек, обсебен от правенето на филми. Добре де, технически той не ги прави. Но ги одобрява!

Цял звезден парад от актьори и режисьори, които играят самите себе си, "чупи" телефона на Роугън, като че ли е колцентър, защото след впечатляващия сезон телефонът му е "на червено" от знаменитости, които искат камео във втори сезон. А успехът на сериала на тазгодишните награди "Еми" само наду още балона: "Студиото" спечели 13 от 23-те награди, за които беше номиниран, включително "Най-добър комедиен сериал".

"Спешни случаи в Питсбърг" ("The Pitt") - HBO Max

Никой не мечтае да прекара деня си в спешното отделение, но, както казва Кристен Болдуин, "Спешни случаи в Питсбърг" направи така, че тези 15 часа (общата продължителност на епизодите) не просто да минат бързо - направо да профучат. Медицинската драма в реално време предлага безмилостно честен поглед към счупената здравна система на Америка - и към лекарите, сестрите и болничния персонал, които отказват да се смачкат под тежестта ѝ.

Всичко е "заковано" от феноменално изпълнение на Ноа Уайл като д-р "Роби" Рабинович, а около него има ансамбъл от силно изиграни роли. Тейлър Диърдън е искрена, но по красив начин, като специализантката във втори курс Мел Кинг, а Катрин ЛаНаса е просто хипнотизираща като невъзмутимата старша сестра Дейна Евънс. Майкъл Хаят пък внася сърце в ролята на бюджетно-прагматичната шефка на Роби - Глория Ъндърууд.

Както всички велики болнични сериали, "Спешни случаи в Питсбърг" вдига пулса с неотложни медицински кризи. Но и оставя надежда. А именно, че когато дойде нашата собствена битка за живот и смърт, няма да я водим сами.

"Андор" ("Andor") - Disney+

Предисторията на "Rogue One" натисна хипердрайва във втория си изключителен сезон, прескачайки по една година на всеки три епизода, за да ни докара точно до ръба на самостоятелния филм от "Междузвездни войни" ("Star Wars"). И според Далтън Рос, най-ясният знак за епичния светостроеж на създателя Тони Гилрой е, че главният герой Касиан Андор (Диего Луна) често е най-малко интересният човек на екрана... а Касиан сам по себе си е повече от вълнуващ.

Страничните персонажи излизат на преден план в безупречна поредица от три епизода (осми до десети) - странният "фашист в обучение" Сайрил (Кайл Солър) плаща цената на действията си, прикритата идеалистка Мон Мотма (Женевиев О’Райли) изнася пламенна реч в Сената, а "най-ценния играч" на сезон 2 - Клея (Елизабет Дюлау) - предприема дръзка мисия да спаси своя ментор, като сложи край на живота му.

Бунтовете може да се градят върху надежда, но този, както пише Рос, е изграден и върху невероятна визия и изпълнение.

"Отдел Q" ("Dept. Q") - Netflix

"Като сертифицирана страхливка не бях сигурна дали ще издържа "Отдел Q", но тази разтърсваща криминална драма на Скот Франк, човека зад "The Queen’s Gambit", ме хвана още с обрата в първия епизод, така че смелостта стана задължителна." Така Кристен Болдуин описва преживяването си.

Екранизиран по поредицата книги на Юси Адлер-Олсен, "Отдел Q" проследява главен инспектор Морк (Матю Гуд) - агресивно неприятен британски детектив, който се връща в отдела си в Единбург, след като е прострелян по време на работа. Решен да избяга от травмата да си бил на крачка от смъртта, Морк поема нова задача: да оглави отдел за стари неразкрити случаи, заедно с екип от "особняци" от районното - Акрам Салим (Алексей Манвелов), който е сирийски бежанец и брилянтен разследващ, Роуз (Лиа Бърн) - тревожна полицайка, която се бори с ОКР и ПТСР, както и сержант Харди (Джейми Сайвс), парализиран при същата стрелба, която ранява Морк.

Смесвайки черен хумор с полицейска работа от най-класическия тип, силни изпълнения и извратена централна мистерия, "Отдел Q", според Болдуин, успява да намери надежда и изцеление насред хорър, вдъхновен от човешките отношения.

"Отвъд портите" ("Beyond the Gates") - CBS

"Сапунките правят невъзможното. С част от бюджета на праймтайм сериалите те бълват по 260 епизода годишно, без да спират историята. За онези от нас, които са израснали с любов към този жанр, беше болезнено да гледаме как телевизиите постепенно го зарязват през последното десетилетие", казва Кристен Болдуин,

Затова, според нея, е истинско удоволствие да видим появата на "Отвъд портите" - първата нова "дневна драма" от 1999 г. насам.

Създаден от сапунената легенда Мишел Вал Жан, "Отвъд портите" проследява сагата на заможното семейство Дюпри - стълбове на обществото в елитен (и препълнен с драма) чернокож анклав близо до Вашингтон. Невъзможно е да се обобщи всичко, което се е случило в 180-те епизода от премиерата през февруари насам. Все пак най-сапунените акценти включват: дете на любовници, разкрито по зрелищен начин, брак, разпаднал се на парчета, гореща (и строго тайна) романтика между бивш супермодел и плейбой фотограф, както и обещаващ млад политик, преследван от инцидент от миналото си.

И Болдуин цитира покойния велик Гари Маршал от "Soapdish": "Ето това е сапунка!"

"Плурибус" ("Pluribus") - Apple TV

Дори при положение че класически франчайзи като "Пришълецът: Земя" и "То" ("It") изкараха качествени епизоди през 2025 г., най-добрият хорър епизод на годината, според Далтън Рос, дойде от тази нова идея на Винс Гилиган, в която почти цялото човечество се заразява с вирус, който ги свързва в един постоянно щастлив колективен ум.

Карол, изиграна от Риа Сийхорн, е една от малкото, които запазват свободната си воля, а първият епизод, в който приятелите и съседите ѝ се превръщат в еднакво мислещи зомбита, е страховито удоволствие. Това, което следва обаче, е нещо съвсем различно. Още във втория час тонът на сериала се обръща и става едновременно смешна и тъжна дисекция на човешкото - жаждата на Карол за индивидуалност е изправена срещу базовата ѝ нужда от връзка.

И ако страхотната история и водещото изпълнение не ви стигат, то "Плурибус" - точно като "В обувките на Сатаната" ("Breaking Bad") и "Обадете се на Сол" ("Better Call Saul") преди него - "сервира" чист визуален пир, защото е най-красиво заснетият сериал по телевизията.