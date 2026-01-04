IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 77

Силният вятър събори щъркелово гнездо

Инцидентът е от село Поповяне

04.01.2026 | 22:15 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

Щъркелово гнездо е паднало от електрически стълб в самоковското село Поповяне вследствие на силния вятър. Сигналът е подаден в Контактния център към Общината, както и към Електроразпределителни мрежи – Запад, като техни служители ще предприемат необходими действия по отстраняване на проблема. На място има и паднали жици. 

По-рано днес в община Самоков бе активирана системата BG Alert от кмета Ангел Джоргов. На мобилните устройства бе изписано гражданите на територията на общината и в курортен комплекс Боровец да бъдат внимателни поради ураганен вятър. 

Свързани статии

В Боровец са съборени множество дървета, включително и в зоната на ски пистите. Работата по почистването на дърветата продължава и през утрешния ден, тъй като вече се стъмва. / БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

силен вятър паднало щъркелово гнездо Поповяне
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem