Силният вятър събори щъркелово гнездо

Щъркелово гнездо е паднало от електрически стълб в самоковското село Поповяне вследствие на силния вятър. Сигналът е подаден в Контактния център към Общината, както и към Електроразпределителни мрежи – Запад, като техни служители ще предприемат необходими действия по отстраняване на проблема. На място има и паднали жици.

По-рано днес в община Самоков бе активирана системата BG Alert от кмета Ангел Джоргов. На мобилните устройства бе изписано гражданите на територията на общината и в курортен комплекс Боровец да бъдат внимателни поради ураганен вятър.

В Боровец са съборени множество дървета, включително и в зоната на ски пистите. Работата по почистването на дърветата продължава и през утрешния ден, тъй като вече се стъмва. / БТА