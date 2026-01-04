IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 77

Бербо: Димитър Пенев заслужава честта стадионът на ЦСКА да е на негово име

Ще има хора, които може да са на различно мнение, добави голмайсторът на България

04.01.2026 | 22:45 ч. 3
БГНЕС

БГНЕС

В ефира на Дарик радио Димитър Бербатов коментира, че треньор номер 1 на България Димитър Пенев заслужава честта новият стадион на ЦСКА да носи името на легендата.

"Ако ме питаш мен, съм "с две ръце", но това не е решение, което лесно може да се вземе. Ще има хора, които може да са на различно мнение. Той заслужава такава чест, ако ме питаш мен, стадион "Димитър Пенев" звучи тъжно, но той заслужава. Но може да има други легенди на ЦСКА, които не са между живите, и техните роднини могат да се запитат защо не на тях. Ако ме питаш мен, съм с две ръце "за"", каза Бербатов.

Свързани статии

"Димитър Пенев заслужава паметник пред новия стадион, както Манчестър Сити и Арсенал например имат статуи пред стадионите си", каза още бившият футболист на "червените".

Стратега от Мировяне почина на 80-годишна възраст в събота.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Димитър Бербатов ЦСКА нов стадион Димитър Пенев
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem