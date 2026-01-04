Бербо: Димитър Пенев заслужава честта стадионът на ЦСКА да е на негово име

В ефира на Дарик радио Димитър Бербатов коментира, че треньор номер 1 на България Димитър Пенев заслужава честта новият стадион на ЦСКА да носи името на легендата.

"Ако ме питаш мен, съм "с две ръце", но това не е решение, което лесно може да се вземе. Ще има хора, които може да са на различно мнение. Той заслужава такава чест, ако ме питаш мен, стадион "Димитър Пенев" звучи тъжно, но той заслужава. Но може да има други легенди на ЦСКА, които не са между живите, и техните роднини могат да се запитат защо не на тях. Ако ме питаш мен, съм с две ръце "за"", каза Бербатов.

"Димитър Пенев заслужава паметник пред новия стадион, както Манчестър Сити и Арсенал например имат статуи пред стадионите си", каза още бившият футболист на "червените".

Стратега от Мировяне почина на 80-годишна възраст в събота.