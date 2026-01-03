IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тръмп за залавянето на Мадуро: Гледах сложната операция на живо

Тръмп заяви, че венецуелците са много доволни

03.01.2026 | 16:55 ч.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че е гледал сложната операция по залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро в реално време от стая в Мар-а-Лаго заедно с военни генерали, съобщава CNN.

„Военни ми казаха, че няма друга страна на Земята, която може да направи такава маневра“, каза Тръмп в телефонно интервю за Fox News. „Ако бяхте видели какво се случи, аз го гледах буквално, като телевизионно шоу. Наистина, те просто нахлуха и проникнаха в места, които не бяха достъпни, проникнаха през стоманени врати, които бяха поставени там именно за тази цел, и ги изведоха за секунди. Никога не съм виждал нещо подобно“, продължи Тръмп.

Тръмп също така каза, че САЩ разполагат с „огромен брой“ самолети, включително хеликоптери и изтребители.

Тръмп заяви, че венецуелците са много доволни от залавянето на Мадуро, „защото обичат Съединените щати“ и защото страната под управлението на Мадуро е била „диктатура“.

Доналд Тръмп твърди, че Николас Мадуро и съпругата му са на борда на американски военен кораб и ще бъдат съдени в Ню Йорк.

