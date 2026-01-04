Венецуелската армия призна Делси Родригес за изпълняващ длъжността президент

Венецуелските въоръжени сили признаха Делси Родригес – заместник на сваления президент Николас Мадуро – за временно изпълняващ длъжността държавен глава, след като американски сили изведоха бившия президент от страната, за да бъде изправен пред съд.

Министърът на отбраната Владимир Падрино разпространи изявление, с което подкрепи решение на Върховния съд, назначаващо Родригес за временен президент за срок от 90 дни.

Временният лидер на Венецуела, Делси Родригес, отправи заплахи към Доналд Тръмп след залавянето на президента на страната Николас Мадуро, който сега се намира в затвора в Ню Йорк.

Върховният съд на Венецуела потвърди твърдолинейния социалистически вицепрезидент Родригес за наследник на Мадуро само часове след като американските сили задържаха него и съпругата му Силия Флорес по обвинения в наркотероризъм и трафик на наркотици в събота.

Тръмп заяви, че предпочита 56-годишния Родригес на власт пред лидера на опозицията в страната Мария Корина Мачадо, добавяйки, че вицепрезидентът на Мадуро е готов да работи със САЩ.

"Тя, според мен, беше доста любезна, но всъщност няма избор“, каза Тръмп за Родригес по време на пресконференция, на която заяви, че САЩ ще "управляват“ страната. Тя е по същество готова да направи това, което смятаме за необходимо, за да направим Венецуела отново велика. Много просто", добави американският президент.

Но лоялистката на Мадуро, която му помага да поддържа режима си повече от десетилетие, излива гнева си от залавянето на деспота от Тръмп, когото тя нарича законен лидер на нацията си.

Родригес, която е и министър на финансите и петрола, остро осъди ареста на Мадуро като "зверство, което нарушава международното право“ и призова за "незабавното му освобождаване“.

"Призоваваме народите на великата родина да останат единни, защото това, което беше направено на Венецуела, може да бъде направено на всеки“, заяви тя по време на заседание на Националния съвет за отбрана след военната операция на САЩ", каза Родригес.

Тя не е споменала публично, че се е съгласила с програмата на Тръмп за Венецуела - само желание за защита на независимостта на страната.

"Никога повече няма да бъдем роби, никога повече няма да бъдем колония на която и да е империя“, каза тя в изявление вчера и добави: "Готови сме да защитим Венецуела.“