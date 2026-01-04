Проговори магазинерката, срещу която размахаха “Калашников”

В навечерието на Коледа мъж предприема дързък опит за обир на магазин в столичния квартал “Красно село”. Престъпникът вади автомат “Калашников”, а след това и ръчна граната в опит да сплаши жената, която работи в магазина и тя да даде парите от касата.

Светла Лавчийска е касиерка от 18-годишна и познава освен стойността на парите и колко трудно се изкарват.

“Всички ми казаха, че е лудост, че не съм дала парите. Беше много тежък ден и в един момент към 19.00 ч. магазинът се изпразни. Започнах да си оправям касата. Влезе мъж с оръжие с червена маска и червено яке. Хвърли ми торба и каза да слагам парите вътре. Казах му че няма да ги дам и да се маха оттам. Имаше клиент, който се скри зад едни стелажи и надничаше. Изплаши се много. Каза ми “Дай му парите, че ще ни убие”. И тогава ги дадох заради него. След това осъзнах ситуацията и какво всъщност съм направила”, сподели жената пред Нова тв.

По случая бяха задържани баща и син. По-младият е лежал в затвора за убийство и е излязъл на свобода преди шест месеца.