Почина фотожурналистът Георги Цветков - Гошоре, съобщиха от Клуба на фоторепортерите.

"Гошоре беше една от емблемите в професията! Отразявал значимите събития от 70-те г. на м. в. през прехода до най-новата ни история“, казват колегите му.

Те припомнят, че снимките му са на челните страници на в. "Труд" повече от 33 г. Член на СБЖ, с десетки международни и национални награди за фотожурналистика и художествена фотография.

Георги Цветков е роден през 1946 г. в София, където завършва фотография в Техникума по фотография и полиграфия. През своята дълга кариера той работи за редица издания.

Поклон пред паметта му!