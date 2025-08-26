IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Почина фотожурналистът Георги Цветков – Гошоре

Той отразяваше значимите събития още от 70-те

26.08.2025 | 10:32 ч. Обновена: 26.08.2025 | 12:46 ч. 1
Снимка: Клуб на фоторепортерите

Снимка: Клуб на фоторепортерите

Почина фотожурналистът Георги Цветков - Гошоре, съобщиха от Клуба на фоторепортерите.

"Гошоре беше една от емблемите в професията! Отразявал значимите събития от 70-те г. на м. в. през прехода до най-новата ни история“, казват колегите му.

Те припомнят, че снимките му са на челните страници на в. "Труд" повече от 33 г. Член на СБЖ, с десетки международни и национални награди за фотожурналистика и художествена фотография.

Георги Цветков е роден през 1946 г. в София, където завършва фотография в Техникума по фотография и полиграфия. През своята дълга кариера той работи за редица издания. 

Поклон пред паметта му!

Това се случи Dnes

Георги Цветков Георги Цветков-Гошоре
